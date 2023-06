La Lazio bat Empoli et termine deuxième

Empoli 0-2 Lazio

Buts : Romagnoli (48e) et Alberto (92e)

Non, l’Inter ne terminera pas la saison en tant que dauphin de Naples malgré sa victoire.

Car lors de l’ultime journée de Serie A, la Lazio s’est elle aussi imposée à Empoli et s’est définitivement emparée de la deuxième place du classement. Un succès qui s’est matérialisé au retour des vestiaires, lorsque Romagnoli s’est élevé plus haut que tout le monde sur corner pour ouvrir le score. Dans le temps additionnel, Alberto a ensuite imité le défenseur pour inscrire le second but du match.

Ces réalisations sont logiquement venues récompenser la domination des visiteurs, qui ont frappé une grosse vingtaine de fois et qui ont largement eu la possession de balle. En face, les locaux (qui ont fini à dix, après l’expulsion tardive de Cambiaghi) n’ont au contraire pas cadré un seul tir avant les dernières minutes de jeu et achèvent leur exercice en quatorzième position.

Maintenant, tout le monde en vacances !

Empoli (4-2-3-1) : Vicario (Ujkani, 84e) – Stojanovic, Walukiewicz, Luperto, Cacace – Grassi (Henderson, 57e), Bandinelli (Haas, 75e) – Akpa-Alpro, Fazzini (Satriano, 84e), Cambiaghi – Piccoli (Destro, 75e). Entraîneur : Zanetti.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Hysaj, Patric, Romagnoli (Casale, 71e), Pellegrini – Milinkovic-Savic, Vecino (Cataldi, 71e), Alberto – Anderson, Immobile, Pedro (Zaccagni, 63e). Entraîneur : Sarri.

Cremonese 2-0 Salernitana

But : Buonaiuto (26e, SP) et Tsadjout (88e)

La Lazio arrache la victoire face à la Cremonese