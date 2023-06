L’Inter termine le championnat par une victoire sur le Torino

Torino 0-1 Inter

But : Brozović (37e)

Tutto bene.

À une semaine de sa finale de Ligue des champions, l’Inter a répondu à Manchester City en battant le Torino lors de la dernière journée de Serie A (0-1). Simone Inzaghi a géré son effectif en plaçant nombre de ses titulaires (André Onana, Francesco Acerbi et Nicolo Barella ou encore Edin Džeko) sur le banc, et en sortant Lautaro Martínez avant même l’heure de jeu. Marcelo Brozović, dont le dernier but remontait au 10 septembre, a pourtant offert la victoire à son équipe en frappant depuis l’extérieur de la surface,avec la complicité de la main d’un Vanja Milinković-Savić pas vraiment irréprochable (0-1, 37e). Roberto Gagliardini a failli breaker, mais sa tête a filé au ras du cadre (59e). Džeko a, quant à lui, trouvé le poteau (80e).

Le Torino, qui n’avait d’autre enjeu que d’assurer sa place dans le top 10, a toutefois donné du boulot à Samir Handanović : le gardien a été obligé de s’employer, pour sortir par exemple une tête de Wilfried Singo (36e) et un tir croisé de Yann Karamoh (60e). Inzaghi a aussi profité de la rencontre pour offrir à son troisième portier, Alex Cordaz (quarante ans), ses premières minutes sous le maillot intériste depuis son retour au club en 2021 (sa deuxième apparition ever pour le club milanais, après une entrée en Coupe d’Italie en 2004). Le vétéran ne s’est pas démonté, avec notamment une belle parade face à Nikola Vlasić (71e). Une soirée parfaite pour l’Inter, qui finira le championnat deuxième (si la Lazio ne bat pas Empoli) ou troisième.

Maintenant, rendez-vous à Istanbul.

Torino (3-4-3) : Milinković-Savić – Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (Karamoh, 57e) – Singo, Ricci (Linetty, 69e), Ilić, Vojvoda (Aina, 57e) – Miranchuk, Sanabria, Vlasić. Entraîneur : Ivan Jurić.

Inter (3-5-2) : Handanović (Cordaz, 65e) – Bastoni (Acerbi, 65e), de Vrij, Darmian – Gosens (Bellanova, 74e), Calhanoglu (Barella, 55e), Brozović, Gagliardini, Dumfries – Lautaro (Džeko, 55e), Lukaku. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Ligue des nations : une liste de l'Italie provisoire en attendant les joueurs de l'Inter