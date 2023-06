Manchester City s’offre United et la FA Cup

Manchester City 2-1 Manchester United

Buts : Gundogan (1ère et 51e) pour Manchester City // Fernandes (33e, SP) pour Manchester United

Ce samedi, il était question de doublés au stade de Wembley à Londres à l’occasion de la finale de FA Cup. Le doublé pour Manchester United en cas de victoire des Red Devils, déjà lauréats en League Cup. Le doublé pour Manchester City en cas de succès des Sky Blues, déjà couronnés rois en Premier League. Et le doublé pour Gundogan, finalement, qui a offert ce nouveau triomphe aux Citizens au détriment de leurs rivaux mancuniens. Un pion en tout début de première période, un autre en tout début de seconde : il n’en fallait pas davantage pour que la bande de Guardiola rafle une nouvelle coupe, malgré la détermination des rivaux.

Les Sky Blues pressés, les Red Devils patients

La réalisation la plus rapidement marquée lors d’une finale de Cup, toutes années confondues. Voilà comment démarre ce derby mancunien, Gundogan trouvant la faille au bout d’une pognée de secondes : sur une relance d’Ortega Moreno touchée par plusieurs joueurs, l’Allemand envoie une volée en pleine lucarne pour ouvrir le score de manière précoce. Quelques instants plus tard, la tête de Rodri manque le coche sur un centre de De Bruyne. Puis, le milieu belge loupe le cadre de peu. De là à dire que les Red Devils sont dans les cordes ? Que dalle, puisque MU parvient à obtenir un penalty à la demi-heure de jeu après une main de Grealish suite à un duel aérien avec Wan-Bissaka : Fernandes s’élance, et égalise. Son partenaire Varane, quant à lui, tente une tentative du gauche sur un corner d’Eriksen qui passe à côté. 1-1, tout le monde aux vestiaires.

Un Gundogan doublement décisif

Problème, pour United : Gundogan a décidé de débuter la seconde mi-temps comme la première, ou presque, et redonne très rapidement l’avantage aux Sky Blues d’une nouvelle volée de l’extérieur de la surface de réparation sur une transmission intelligente de De Bruyne. Tout est donc à refaire pour l’adversaire, à qui il reste une grosse quarantaine de minutes pour rattraper son retard et qui manque de concéder un troisième but de De Bruyne grâce à un sauvetage de De Gea alors que Gundogan est tout proche du triplé (tremblement de filet finalement refusé, en raison d’une position de hors-jeu). Sans oublier les tentatives de Silva et d’Haaland, qui gâchent aussi. En réponse, Rashford balance une praline qui passe juste au-dessus des cages d’Ortega Moreno et Garnacho ne se montre pas plus précis. Insuffisant cependant pour faire stresser les Citizens, qui évitent presque tranquillement une fin de rencontre sous tension (en dépit d’une barre transversale de Weghorst et d’un CSC de Rodri empêché de peu, tout de même). Les voilà vainqueurs d’un deuxième trophée national après le championnat, et donc toujours en course pour un mémorable triplé. Direction la Ligue des champions, maintenant…

Manchester City (3-4-2-1) : Ortega Moreno – Walker (Laporte, 95e), Stones, Akanji – Dias, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan – Silva, Grealish (Aké, 89e) – Haaland. Entraîneur : Guardiola.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Lindelof (McTominay, 83e), Shaw – Casemiro, Fred – Fernandes, Eriksen (Garnacho, 62e), Sancho – Rashford. Entraîneur : Ten Hag.

