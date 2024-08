Pronostic Manchester City Manchester United : Analyse, cotes et prono du Community Shield

Manchester City lance mieux sa saison

Quadruple champion en Premier League, Manchester City participe au Community Shield, une revanche de la dernière finale de la FA Cup, où Manchester United a créé la surprise en l’emportant. Malgré leur statut de favoris, les Citizens devront rester prudents, rappelés par la pression exercée par Arsenal la saison dernière, qui a terminé à seulement 2 points. Manchester City a conclu le championnat sur une série de 9 victoires consécutives, sans défaite depuis décembre 2023. Cependant, la préparation estivale a été mitigée avec deux défaites contre le Celtic et l’AC Milan, suivies d’un nul contre Barcelone, avant une victoire contre Chelsea. De retour dans l’équipe, Cancelo et Phillips pourraient réintégrer les plans de Guardiola. Savinho, impressionnant en Liga, rejoint des cadres comme Haaland, Foden, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne et Doku, qui restent essentiels pour l’équipe.

Manchester United a sauvé une saison difficile en remportant la FA Cup face à Manchester City, ce qui leur a assuré une place en compétition européenne et un billet pour le Community Shield. En Premier League, les Red Devils ont terminé à une décevante 8e place, loin du top 4. Malgré cela, Erik ten Hag a vu son contrat prolongé de deux ans après le succès en FA Cup, une décision controversée parmi les fans. Cet été, United a alterné les performances, avec des victoires contre les Rangers, Arsenal et le Bétis, mais une défaite lourde contre Liverpool. Sur le marché des transferts, le club a recruté Zirkzee et Yoro, mais ce dernier s’est blessé sérieusement. Rashford, après une saison difficile, voudra se racheter, tandis que Bruno Fernandes reste le joueur le plus fiable de l’équipe. Les espoirs reposeront aussi sur Garnacho et Höjlund pour cette nouvelle saison. Malgré tout, City est un prétendant sérieux à tous les titres et devrait prendre sa revanche après la défaite en FA Cup grâce à un Haaland déjà buteur 5 fois en 4 match de préparation.

