L'Inter détruit le Torino

Torino FC 0-3 Inter

Buts : Thuram (59e), Lautaro Martínez (67e) et Çalhanoğlu (S.P., 90e+4)

Siam venuti qua per vedere segnare Thuram !

Malgré une prestation poussive, l’Inter est parvenue à assurer l’essentiel en s’imposant 3-0 sur le terrain du Torino. Un succès obtenu dans la dernière heure de jeu, notamment grâce à un Super Marcus de nouveau buteur. Les hommes d’Inzaghi prennent provisoirement la tête du championnat alors que de leur côté, les Granata enchainent une troisième défaite en quatre matchs et surtout un quatrième match consécutif sans inscrire le moindre pion. La rencontre a débuté sur un rythme ronronnant, Turinois et Milanais s’adonnant à un long round d’observation. Les minutes défilant, l’Inter a peu à peu pris le contrôle du match. Mais les possessions interistes ont longtemps été stériles, il a d’ailleurs fallu attendre la demi-heure de jeu passée et une frappe enroulée de Seck pour voir la première occasion du match (35e).

Face à des Nerazzurri endormis, les locaux en ont profité pour se montrer entreprenants. A l’image du coup de casque signé Pellegri, qui a de nouveau obligé Sommer à sortir le grand jeu (43e). Voyant son équipe en difficulté, Simone Inzaghi a alors décidé d’opérer à un triple changement peu avant l’heure de jeu. Un coaching payant : à peine le temps de se mettre en jambe que Dumfries a délivré un bonbon pour Thuram, lequel a enchaîné en première intention et trouvé la faille sur la deuxième frappe cadrée milanaise du match (0-1, 59e). Puis, sur un corner de Çalhanoğlu dévié par Acerbi, Lautaro Martínez a doublé la mise en inscrivant son 90e but en Serie A (0-2, 67e). Dans le temps additionnel, l’Inter a également obtenu un penalty après un tacle d’Ilic sur Mkhitaryan que Çalhanoglu a transformé (0-3, 90e+4). Un réalisme glaçant pour l’Inter, qui repart de Turin avec les trois points.

Et qui lui permet de mettre la pression sur son cousin rossonero, qui affrontera la Juve ce dimanche à San Siro.

Torino FC (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic – Rodríguez, Schuurs (Sazonov, 51e), Tameze – Lazaro (Ilic, 86e), Ricci, Vlasić, Bellanova – Linetty (Vojvoda, 86e), Seck (Gineitis, 74e) – Pellegri (Sanabria, 74e). Entraîneur : Ivan Jurić.

Inter (3-5-2) : Sommer – Acerbi, De Vrij, Pavard (Dumfries, 57e) – Dimarco (Carlos Augusto, 57e), Mkhitaryan, Çalhanoglu, Barella (Frattesi, 57e), Darmian (Bisseck, 90e+2) – Martínez (Klaassen, 82e), Thuram. Entraîneur : Simone Inzaghi.

