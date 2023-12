Pronostic Empoli Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio se relance face à Empoli

L’an passé, Empoli n’a pas spécialement connu de problème pour obtenir son maintien. Mal rentré dans ce nouvel exercice, le club toscan lutte puisqu’il se trouve à la 18e place avec un seul point de retard sur l’Udinese, première formation non relégable. Après avoir connu une entame catastrophique, Empoli s’est repris lors des dernières semaines en s’imposant notamment contre la Salernitana, la Fiorentina et surtout le Napoli. Depuis leur victoire face aux partenaires d’Osimhen, les Toscans ont disputé 4 rencontres pour un bilan de 2 victoires et 2 nuls. Le week-end dernier, Empoli s’est incliné sur la pelouse du Torino (1-0).

En face, la Lazio s’est qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des champions où elle affrontera un gros morceau, le Bayern Munich. Ce bon parcours se différencie de celui en Serie A, où la formation laziale se trouve dans le ventre mou du classement. Avec 21 points pris, la Lazio possède 9 unités d’avance sur le premier relégable, qui n’est autre qu’Empoli, et surtout 7 de retard sur le top 4, objectif du club. Le week-end dernier, les Biancocelesti se sont inclinés dans le choc face à l’Inter (0-2). Lors de cette rencontre, les Laziali n’ont pas démérité, mais ont payé cash leurs erreurs défensives face à la redoutable efficacité des Nerazzurri. En fin de match, Lazzari a été expulsé et manquera donc ce déplacement à Empoli. Avec Immobile (7 buts cette saison en SA et C1), Felipe Anderson ou Kamada, la Lazio devrait être en mesure de s’imposer face à une formation d’Empoli dans le dur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

La Lazio bat Empoli et termine deuxième