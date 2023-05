Pronostic Rodez Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Match nul entre Rodez et le Paris FC

Malgré une très bonne réaction depuis le début du mois de mars, Rodez n’est pas encore assuré de son maintien. En effet, la formation aveyronnaise occupe la 13e place avec seulement 4 points d’avance sur Laval. Avec le retour en forme d’équipes comme Dijon, tout reste possible dans cette partie basse de tableau. Lors des dernières semaines, Rodez s’était montré très performant en ne concédant qu’un seul revers en 6 journées, justement sur la pelouse de Dijon (1-0). Mais tout dernièrement, les Ruthénois ont concédé le nul à domicile face à l’AS Saint-Étienne (1-1) avant de subir une défaite cruelle sur la pelouse de l’actuel leader du championnat, Le Havre (1-0). Lors de cette rencontre, les Aveyronnais pensaient ramener un nouveau point du match nul, mais ont concédé la défaite en toute fin de rencontre. En s’imposant ce samedi, Rodez s’offrirait un bol d’air dans l’optique du maintien.

En face, le Paris FC fait partie de ces formations qui ne jouent plus grand-chose. En effet, le PFC est actuellement en 9e position avec 10 points de plus que le 1er relégable, Laval, et trop loin des équipes de tête. N'en restant pas moins concernée, la formation francilienne reste sur 3 matchs sans défaite. Elle a dominé à domicile Nîmes (3-0), puis est allée chercher un nul à Metz (1-1) qui est en course pour la montée en Ligue 1. Enfin, le week-end dernier, le PFC a fait le job lors de la réception de Grenoble (1-0) grâce à Boutaïb dans les premières minutes du match. Pour ses derniers matchs à la tête du PFC, Thierry Laurey espère finir sur de bonnes notes et compte pour cela sur les excellents Mandouki, Iglesias, Kebbal, Guilavogui ou Maçon. Cette affiche entre une équipe de Rodez solide et en quête de points et une formation du Paris FC qui joue bien libérée pourrait voir un match nul à grosse cote.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Le Havre s'en sort sur le fil face à Rodez