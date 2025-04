Rodez assure son maintien en accrochant le Paris FC

Rodez 1-1 Paris FC

Buts : Bentayeb (78e) pour le RAF // Marchetti (36e) pour le PFC

Le sprint final bat aussi son plein en Ligue 2.

Mené depuis la première période par le Paris FC après un but spectaculaire de Vincent Marchetti (36e), Rodez, à domicile, a poussé et réussi à accrocher le deuxième du championnat (1-1) grâce à l’égalisation de l’entrant Tawfik Bentayeb en deux temps (78e). Une fin de partie à oublier pour le PFC, qui a terminé à dix à la suite du deuxième carton jaune récolté par Julien López (90e+3).

Les statistiques de la rencontre 📈 pic.twitter.com/YMspTiXIZK — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) April 26, 2025

Avec six points d’avance et une bien meilleure différence de buts (2 contre -23) sur le barragiste Martigues à deux journées du terme, le RAF s’assure officieusement une nouvelle saison dans l’antichambre. Paris, en revanche, laisse le luxe au leader lorientais de prendre trois longueurs d’avance, et pourrait voir le troisième, Metz, revenir à un point.

La montée est donc encore loin d’être acquise.

