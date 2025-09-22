L'OM annule son voyage à Rome

Tous les chemins ne mènent plus à Rome.

Alors que l’effectif pro et le staff de l’Olympique de Marseille devaient partir, comme la saison dernière, en stage à Rome ce lundi matin, le voyage a finalement été reporté puis annulé.

En raison du report du Classique lundi à 20 heures, le départ vers la cité des papes avait été reporté après le duel excitant face au PSG. Finalement, l’Olympique de Marseille a indiqué dans l’après-midi que le ritiro de Roberto de Zerbi était effacé du programme de la semaine.

Les victimes de la météo

Dans leur communiqué, les Phocéens justifient leur annulation par une météo toujours capricieuse : « Le groupe devait s’envoler dès ce soir après la 5e journée de Ligue 1 mais avec des conditions météorologiques encore instables et aucune garantie de pouvoir voyager à la suite de la rencontre, il a été décidé d’annuler définitivement ce stage. »

Dommage, De Zerbi ne pourra pas jeter une pièce dans le fontaine de Trevi.

