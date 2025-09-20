L’OM retourne à Rome

On prend les mêmes et on recommence.

La nouvelle est tombée comme un couperet ce samedi après-midi : après le Classique prévu ce dimanche face au PSG, les joueurs olympiens et le staff réitéreront l’expérience du « ritiro » à Rome comme la saison dernière.

Un départ prévu lundi

Afin de préparer au mieux les prochaines échéances face à Strasbourg le week-end prochain en championnat, puis la réception de l’Ajax pour la première de la saison au Vélodrome en Ligue des champions mardi prochain, le club indique que ce stage « s’inscrit pleinement dans la philosophie des dirigeants et de l’entraîneur qui voient dans ces rassemblements l’occasion idéale de souder le vestiaire et d’intégrer les nouveaux arrivants ». Le communiqué du club explique également qu’il s’agira de « quelques jours de travail collectif à partir de lundi prochain, mêlant entraînements, ateliers en groupe et moments de vie ».

Faut-il encore que les conditions climatiques le permettent.

Kondogbia forfait pour le Classique, Barcola incertains