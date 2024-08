Le drôle de cadeau offert par Yann M'Vila à ses nouveaux coéquipiers

L’hygiène, c’est primordial.

Après une pige de quelques mois à West Brom, Yann M’Vila a retrouvé la France en signant au Stade Malherbe de Caen. Le milieu de terrain de 34 ans, qui pourrait faire ses débuts contre le Paris FC ce samedi, est arrivé en Normandie avec l’envie de bien faire les choses. Il a donc débarqué dans le vestiaire avec des cadeaux pour ses coéquipiers. Romain Thomas a livré cette anecdote vendredi en conférence de presse : « Il arrive avec trois sacs cabas. Je me dis : qu’est-ce qu’il fabrique ? Il est arrivé avec plein de gels douches, des shampoings… »

« Ça peut paraître anodin, mais on sent que le gars a envie de bien s’intégrer, rapidement, au sein de l’équipe. On a tout de suite senti qu’il avait envie que ça se passe bien, insiste le capitaine. Il a une plus grande expérience que moi dans le foot. Il a joué des matchs de coupe d’Europe, il a joué en équipe de France. Il peut nous apporter beaucoup de choses. Il voit des choses que je ne vois pas. »

Et en plus, il sent bon l’aloe vera.

