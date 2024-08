Pronostic Caen Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC tient tête à Caen ?

Le Stade Malherbe de Caen est l’une des formations mystérieuses de Ligue 2. En effet, le club normand possède l’un des budgets les plus conséquents et se manque chaque saison. L’an passé, la formation caennaise a parfaitement débuté avant de connaitre un trou d’air et de se reprendre en toute fin d’exercice. Finalement, les Normands termineront sur une 6e place. Cet été, Caen a vu Kylian Mbappé devenir actionnaire majoritaire du club. Au niveau du recrutement, les Caennais ont attiré le Ruthénois Rajot et l’ancien Stéphanois M’Vila. Meilleur buteur du club l’an passé, Alexandre Mendy est toujours au club, pour l’instant. Les protégés de Nicolas Seube ont connu une préparation délicate avec 5 revers pour un succès face à Versailles.

En face, le Paris FC est un candidat naturel à la montée. L’an passé, le PFC a mal démarré mais est monté en puissance au cours d’exercice. Au final, les Franciliens avaient accroché une place de barragiste où ils s’étaient inclinés lors des tirs aux buts face à Rodez. Cet été, le club a montré ses ambitions en attirant notamment Krasso, passé avec succès en Ligue 2 à St Etienne. A ses côtés, on retrouvera deux très bons éléments du championnat avec Gory et Kebbal, restés au club. Au rayon des départs, le capitaine Mandouki n’est plus là tandis que Paul Lasne a raccroché les crampons. Contrairement à Caen, les hommes de Gili ont fait une bonne préparation avec 3 succès pour 2 nuls. Solide cet été, le PFC devrait pouvoir accrocher au moins un nul à Malherbe.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

