Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (80-71)

Chris Waddle

OM (1989-1992)

Sa coupe mulet méritait à elle seule une place dans ce top 1000. Mais Chris Waddle était bien plus que ça. Showman incroyable, maître de la feinte, génie loufoque et personnage unique dans l’histoire du championnat de France et de l’Olympique de Marseille, l’Anglais a survécu à ses débuts ratés, lui qu’on a pris pour un membre des Pink Floyd à son atterrissage dans la cité phocéenne, et dont la peau de Briton mettra plusieurs semaines à se faire au soleil de Provence. En premier lieu incompris sur le terrain et dans sa langue, Waddle débloquera la situation avec une feuille et un stylo face à son coach Gérard Gili : « Au début, on m’a mis à gauche, puisque j’étais gaucher, raconte-t-il. Puis en soutien derrière Jean-pierre Papin. Et un jour, lors d’un entraînement de milieu de semaine après quelques journées, Gili vient me voir avec Jean-pierre Bernès (directeur général de l’OM à l’époque) pour traduire ses propos. Ils me tendent une feuille avec un terrain dessiné et un stylo et me demandent où je veux jouer. Je fais une croix sur l’aile droite, mon poste habituel en Angleterre. Ils me demandent si je suis sûr et j’insiste. Et c’est comme ça que j’ai retrouvé mon vrai poste. »

Capable de faire le clown, mais aussi de marquer des buts de fou furieux, « Magic Chris » avait le don pour se mettre les supporters adverses dans la poche (y compris ceux du Parc des princes), comme le jour où, en pleine action, il imita un patineur sur la pelouse gelée de Metz. « Sur le terrain, c’est le joueur avec qui je me suis le mieux entendu de ma carrière, racontera son acolyte Jean-Pierre Papin. C’est le joueur le plus fantasque et le plus imprévisible que j’ai connu. C’était un démon. » Sa plus belle diablerie restera sans doute ce but de l’espace, plein de talent, mais aussi d’insolence, inscrit à Joël Bats face au PSG en octobre 1989, quelques mois après son arrivée. Cette saison-là, il facturera neuf pions et surtout douze passes décisives, rien qu’en championnat. Le grand copain de Basile Boli, champion de France lors des trois saisons qu’il passera à l’OM, était aussi un expert pour infliger toutes sortes de crasses à ses coéquipiers, comme en témoigne son ancien camarade Gaëtan Huard : « À table, tu sais que tu vas en finir plein le tee-shirt. En avion, tu vas te faire réveiller par un verre d’eau en pleine gueule. Dans le vestiaire, tu vas rentrer à poil chez toi parce qu’il t’a piqué toutes ses affaires. C’était la surenchère permanente, et Chris n’avait pas de limites. » Chris : Very tendance, very classique, very british.