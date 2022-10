Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (170-161)

#161: Mathieu Valbuena

Passé directement du National à la Ligue 1 en 2006, Mathieu Valbuena a dû ronger son frein pendant un an avec Albert Emon, avant d'exploser sous les ordres d'Eric Gerets. Petit Vélo passe sur le grand plateau et s'impose comme le détonateur marseillais, au point d'être nommé dans l'équipe-type du championnat en 2008 au bout de sa première saison pleine. Moins utilisé par Didier Deschamps, le meneur de jeu se rebiffe et réussit à inverser la tendance. Le coach phocéen réinstalle son meneur de jeu dans le onze après une défaite à Montpellier qui laisse l'OM à 12 points du leader bordelais. Résultat ? L'OM reste invaincu pendant 15 matchs, refait son retard et va chercher le titre 17 ans après. Le maestro prend encore plus d'épaisseur en 2011-2012 en sortant une impressionnante saison à 5 buts et 13 passes décisives. La couronne de meilleur passeur lui échappe au profit d'Eden Hazard, mais Valbuena se rattrape en se l'offrant l'année suivante avec 12 offrandes - qui le placent une nouvelle fois dans l'équipe-type du championnat. Au moment de son départ en 2014, son mythique numéro 28 est temporairement retiré par Vincent Labrune. « C’est un joueur emblématique de l’OM, qui a marqué le club sur toute cette première partie du 21e siècle, lors d’un bail très très long – l’un des plus longs de l’histoire du club. Il a donné une très grande preuve d’amour à ce club » , insistait le président olympien à l'époque.

De retour en Ligue 1 en 2015, mais désormais à l'OL, Valbuena se rend encore indispensable, contre vents et marées. En 2016-2017, il est, derrière Alexandre Lacazette, le Lyonnais le plus décisif en championnat avec huit buts et cinq passes dé. « À mon arrivée, les Bad Gones ont été clairs avec moi et m’ont dit qu’ils n’étaient pas favorables à ma venue. Et à la fin, quand je fais mon dernier match contre Nice, j’ai reçu la standing ovation du Parc OL et plusieurs groupes de supporters des Bad Gones m’ont dit qu’ils ne voulaient pas que je parte. Pour moi, c’était une grande victoire de pouvoir retourner cette situation » , confiait-il à So Foot. « Un bonhomme exceptionnel, louait Jean-Michel Aulas après que son joueur ait envoyé une merveille de frappe enroulée au fond des filets contre Nancy, malgré une blessure aux ischios. Je sais qu’il avait mal, et il est allé marquer alors que la situation était vraiment bloquée. Mathieu, c’est quelqu’un de fantastique. Il démontre sa grande force de caractère et son talent inimaginable. » Une carrière à fermer des bouches.