Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (130-121)

Nicolas Ouédec

Nantes (1989-1996), PSG (1998-1999), Montpellier (1999-2000)

La légende raconte que Nicolas Ouédec était capable de marquer dans toutes les positions. Joueur d’équipe construit à la Jonelière dès l’adolescence (comme la plupart de ses coéquipiers en jaune et vert), complet, bien plus qu’un buteur car précieux entre les lignes, il a évidemment formé la mythique triplette Pedros-Loko-Ouédec, clé de la saison stratosphérique réalisée par le FC Nantes en 1994-1995 : le titre de champion, la meilleure attaque (et la meilleure défense), les 32 matchs sans défaite, le jeu à la nantaise, et tout ce que des mots ne sauraient raconter. « On était tellement habitués à jouer ensemble depuis qu’on avait quatorze ans, que pour nous… […] Sur certaines séquences, quand je revois nos matchs, la vitesse des enchaînements, des anticipations, je ne suis pas loin de penser qu’on était très, très forts, nous racontait-il à l’occasion d’un entretien avec ses deux compères. De là à dire le meilleur football d’Europe, qui veut dire aussi le meilleur football du monde, ce serait prétentieux. » Lors de cet exercice, Ouédec marque dix-huit fois en D1, laissant la palme à Loko. La saison précédente en revanche, il s’était retrouvé tout en haut des charts en compagnie de Youri Djorkaeff et Roger Boli, avec vingt unités. Ce qui n’empêchera pas son grand maître Coco Suaudeau de continuer à le victimiser : « Il m’a souvent pris en grippe parce que Pat’ (Loko) faisait les appels, et moi, je décrochais. À chaque fois, c’était : « Toi aussi, fais des courses en profondeur, Gros Nico. » Il m’appelait « Gros Nico » depuis le centre de formation… Au fond de moi, je bouillonnais. Mais je ne cherchais même pas à lui répondre. »

Si la suite de sa carrière en France ne sera pas du tout aussi réjouissante, il restera le souvenir savoureux des festivités, après le titre de 1995 : « On est officiellement champions à Bastia, on prend l’avion avec George Eo qui chante du Johnny. Moi, je joue au poker dans le fond. Et t’as à peu près 3000 personnes à l’aéroport de Nantes. Là, je fais trois jours de fête. On a fait le Marlowe et le Castel de Nantes… Coco nous donne rendez-vous le mardi ou le mercredi qui suit pour l’entraînement, et puis voilà, roue libre. On passe d’un coin à l’autre, d’une boîte à l’autre. On a retourné Nantes. Je me souviens de rentrer parfois chez moi deux heures et de repartir direct faire la fête. Je ne sais pas où j’ai dormi pendant ces trois jours. Coco nous a laissé du temps pour savourer ce titre. Après, on a un repas dans les salons de la Beaujoire, avec des danseuses brésiliennes, des plumes dans le cul. Bref, des nanas avec des culs comme ça. (Il mime une pastèque.) Elles venaient nous chercher pour danser. Là, le doc me fait: « Non Nico, n’y va pas. » Je m’étais claqué sur six centimètres à mon retour à l’entraînement en début de semaine, après les trois jours de fête. Mais je vais quand même danser. J’accentue la lésion de deux centimètres. Je pars en vacances, et ma blessure n’est pas cicatrisée au moment du stage d’avant-saison. Trois jours après, bim, je me pète encore, juste à côté du premier claquage. Je loupe tout le début de saison et je ne fais que treize matchs de championnat sur l’année 1995-1996. »