Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (150-141)

#147: Mamadou Niang

Mamad', c'est la Ligue 1 qui pue le talent, la classe, le romantisme et la charisme. L'espace d'une décennie dans le championnat de France, le Sénégalais a eu le temps de faire frissonner les supporters troyens, strasbourgeois et marseillais, lui qui s'est régalé avec Djibril Cissé, Samir Nasri, Baky Koné, Benoît Cheyrou, Taye Taiwo, Franck Ribéry, Wilson Oruma ou encore Hatem Ben Arfa sur la Canebière. Si beaucoup ont retenu le caramel de Lucho lors du match du sacre de l'OM en 2010 face au Stade rennais, il ne faut pas oublier que c'est Niang qui fait passer l'OM devant, ce soir-là, lui qui sentait le but comme peu savaient le faire. Joueur droit et valeur sûre, Niang a également été deux fois vice-champion avec le club phocéen (2007 et 2009) et couronné individuellement, ayant fait partie de l'équipe-type du championnat (2008 et 2010, soit les années où il facturait dix-huit pions en L1) et ayant signé le but de la saison le 19 septembre 2009, d'un rush irrésistible contre Montpellier.

Son départ, au lendemain du titre de champion, sera un crève-coeur : « Je me sentais bien à l'OM. Je ne voulais pas partir. Mais le problème, c'était le président. Un pitre. Il ne connaissait même pas les joueurs. Je ne sais pas comment il a fait pour être à l'OM, racontait-il cette année dans une interview accordée à Oh My Goal. Ce qui me fait mal, c'est qu'il arrive quand toutes les fondations sont mises en place par Pape Diouf et c'est lui qui en récolte les fruits. Un jour, il m'a confondu avec Kaboré, alors que j'étais le capitaine de l'équipe et que tout le monde me connaissait au club. [...] Avec Deschamps, on avait convenu d'une revalorisation au niveau du salaire. Je pensais l'avoir méritée après cinq ans à l'OM, mais Dassier a dit : "Non, il est trop vieux, on n'a pas d'argent." Trop vieux de quoi ? On est champions de France, je finis meilleur buteur et je suis le deuxième meilleur passeur. Donc je suis parti, pas de souci. [...] Après, Dédé Gignac et Loïc Rémy sont arrivés pour dix-huit et quinze millions d'euros. Ce qu'ils m'ont refusé, ils l'ont donné à Dédé. On peut comprendre que je puisse être vexé alors que j'avais prouvé. » Mamadou Niang s'est arrêté à cent buts tout pile dans l'élite. Carré, jusqu'au bout.