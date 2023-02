Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (110-101)

Zinédine Zidane

Cannes (1988-1992), Bordeaux (1992-1996)

La beauté d’un geste peut changer le destin d’un homme. Pour Zinédine Zidane, ce geste est un petit pont réalisé sous le maillot de son équipe de Septèmes sous les yeux de Jean Varraud. « Je suis parti à l’essai une semaine à Cannes grâce à ce geste, racontait-il à L’Équipe. Il me l’a dit après. Monsieur Varraud a été comme un père pour moi à Cannes. Il était fantastique ! Tout le temps à me parler, à me dire que je réussirais si j’étais sérieux, si je bossais. Il ne me lâchait jamais. Un dingue de foot. C’est lui qui a forcé Jean Fernandez, alors entraîneur des pros, à venir me voir chez les jeunes, à force de lui casser les pieds. Il y a des personnes qui sont des génies et qui marquent votre existence. » Les débuts du jeune brun de 17 ans arrivent en 1989, mais il lui faut attendre plus d’un an pour s’imposer comme un titulaire en puissance et même 1991 pour signer son premier but, un lob délicieux, contre Nantes. Un grand moment pour Yazid, qui voit son président Alain Pedretti le récompenser en lui offrant… une Clio rouge, sa première voiture. Le milieu élégant et très technique vit les montagnes russes avec Cannes : une première en Coupe d’Europe, une parenthèse avec le service militaire et la Coupe du monde militaire, et enfin une relégation en D2.

Une division qu’il ne connaîtra jamais puisqu’il signe à Bordeaux, alors que Raymond Goethals, le coach de l’OM à l’époque, le trouve trop lent. « Je savais que j’étais lancé, dit-il. J’étais dans mon rêve de pro. J’avais capté. Je pouvais être avec eux. Ça s’est fait doucement. Ce n’est pas comme maintenant. Il y avait moins de contrats pros à l’époque. Il y a eu aussi des rencontres fortes. » En Gironde, Yazid devient Zizou, un surnom trouvé par Rolland Courbis, et forme le triangle bordelais avec Bixente Lizarazu et Christophe Dugarry, ses futurs compères au Mondial 1998. Une période de quatre ans résumant bien le joueur qu’est Zidane : très fort, trop fort, capable de marquer des buts splendides, de délivrer des passes auxquelles personne n’avait pensé, mais aussi d’avoir des coups de sang, comme ce coup de poing lâché à Marcel Desailly en 1993. Un an plus tard, il retrouve le défenseur en débarquant en équipe de France. Une réputation dans l’Hexagone, puis en Europe, où il guide Bordeaux en Coupe de l’UEFA et tape dans l’œil de la Juventus, qui mettra un terme à son histoire avec le championnat de France. Ce n’était pourtant que le début.