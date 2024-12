Pronostic Lazio Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Deux des meilleures attaques de Serie A font le spectacle ?

La Lazio a réalisé une première partie de saison solide, s’établissant dans la première moitié du classement avec l’objectif d’une qualification en Ligue des champions. Malgré quelques revers marquants, comme le lourd 0-6 contre l’Inter, les Romains ont su rebondir, notamment avec des victoires décrochées face à Naples et Lecce. Actuellement 4es au classement, ils disposent d’un effectif presque complet, avec Guendouzi en forme et Castellanos, auteur de 7 buts cette saison, épaulé par des offensifs tels qu’Isaksen, Dia, et Zaccagni.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

L’Atalanta Bergame est la sensation de la Serie A cette saison, affichant une forme impressionnante. Leader du championnat avec 40 points en 17 matchs, la Dea surfe sur une série de 11 victoires consécutives, ayant récemment dominé des adversaires comme l’AS Roma (0-2), l’AC Milan (2-1) ou encore Empoli (3-2). Malgré une récente défaite face au Real en Ligue des champions (2-3), elle reste bien positionnée à la 13e place du classement européen. Cependant, l’Atalanta devra se passer de son buteur Retegui, blessé, ainsi que de Scamacca et Scalvini. Heureusement, Lookman, auteur de 9 buts et 4 passes décisives cette saison, et De Ketelaere, en feu après son doublé face à Empoli, pourraient former un duo redoutable pour prendre le relais offensif. Avec la 3e meilleure attaque de Serie A contre la meilleure attaque du championnat, ce match pourrait promettre une pluie de buts.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,58 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « De Ketelaere ou Lookman buteur » est coté à 1,64 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 228€ (328€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Lazio – Atalanta

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Lazio – Atalanta sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Lazio – Atalanta avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lazio – Atalanta détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Cinq équipes en un point : le tableau en Serie A est serré comme jamais