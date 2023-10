Mayence suspend El Ghazi après une prise de position sur le conflit israélo-palestinien

L’ancien attaquant de Lille Anwar El Ghazi s’est exprimé, au même titre que de nombreux joueurs de football, sur le conflit israélo-palestinien. « Quand l’une des parties est financée par les milliards de dollars, ce n’est pas une guerre. (…) Quand les réseaux sociaux censurent les contenus de l’une des parties et pas de l’autre, ce n’est pas une guerre, a notamment écrit l’intéressé dans un post désormais supprimé des réseaux sociaux. C’est un génocide et une destruction de masse et nous y assistons en direct. »

El Mainz aparta a un futbolista por posicionarse "de forma intolerable" en el conflicto de Israel y Palestina. 📌 Anwar El Ghazi compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que definía la situación como un "genocidio" y "destrucción masiva". pic.twitter.com/GZfaUYGgEP — Relevo (@relevo) October 17, 2023

Une sortie pas du tout du goût de son club de Mayence, qui a annoncé sa mise à l’écart. « Le FSV Mayence 05 libère Anwar El Ghazi de l’entraînement et des matchs, a écrit le club dans un communiqué. El Ghazi a pris une position sur le conflit au Moyen-Orient intolérable pour le club. La sortie a été précédée d’une discussion détaillée entre le conseil d’administration et le joueur. Mayence 05 reconnaît qu’il existe différentes perspectives sur le conflit complexe du Moyen-Orient qui dure depuis des décennies. Cependant, le club se distancie clairement du contenu du post, car celui-ci ne reflète pas les valeurs de notre club. »

+++ Mainz 05 stellt Anwar El Ghazi frei +++ pic.twitter.com/A8Fe8ytdeP — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 17, 2023

