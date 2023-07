Riyad Mahrez se rapproche de l’Arabie saoudite

Ça continue.

Après Édouard Mendy et Roberto Firmino, Al-Ahli est bien décidé à faire signer un troisième gros nom de Premier League. Récemment auréolé du triplé historique avec Manchester City, Riyad Mahrez est approché avec insistance par le club d’Arabie saoudite. Selon les informations de The Athletic, les Skyblues devraient rapidement accepter l’offre de 30 millions de livres, soit 35 millions d’euros, pour libérer l’ailier droit algérien. Ce dernier pourrait toucher un salaire de 25 millions de livres du côté d’Al-Ahli.

À 32 ans, le natif de Sarcelles a dû se contenter de matchs secondaires avec Manchester City la saison dernière, malgré des performances intéressantes et de bonnes statistiques : 15 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Barré par Bernardo Silva et Jack Grealish sur les ailes, il n’a pas eu beaucoup d’opportunités de la part de Pep Guardiola. Révélé sur le tard au Havre, Riyad Mahrez a ensuite accumulé les trophées en Angleterre entre le sacre surprise de Leicester et la puissance de Manchester City.

Un beau parcours avant de terminer en Arabie saoudite ?

