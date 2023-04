Manchester City cuisine Sheffield United grâce à Mahrez

Manchester City 3-0 Sheffield United

Buts : Riyad Mahrez (43e, 61e,66e)pour les Skyblues

On connaît désormais le premier des deux finalistes de FA Cup, avant la rencontre entre Brighton et Manchester United de ce dimanche. Sans surprise, Manchester City est tranquillement venu à bout de Sheffield United (3-0), incapable de bousculer les Cityzens passé la deuxième minute.

City en pilote automatique

Duel d’équipes en forme, entre le dauphin de Premier League et celui de Championship. Face aux protégés de Pep Guardiola, Sheffield débarque avec quelques certitudes, fort d’une série de six victoires en sept rencontres toutes compétitions confondues, seulement vaincu par Burnley qui surclasse sur son championnat. Face à eux, des Cityzens qui ont activé le rouleau-compresseur avec dix victoires sur leur onze derniers matchs, le tout en comptant le match nul parfaitement négocié contre le Bayern ce mercredi.

Dès le coup d’envoi, Sheffield se procure une grosse occasion sur corner par l’intermédiaire de Ilimane Ndiaye, mais Ortega veille. Un coup de chaud qui ne sur les cages du portier allemand qui ne se reproduira pas. City lance alors le siège du plus vieux club de foot au monde. Sans se montrer particulièrement dangereux, le favori fait preuve de patience, et fait tourner la balle comme à son habitude. la mainmise du favori sur cette première mi-temps est incontestable, avec 80% de possession de balle et 350 passes réussies sur les trois premiers quart-d’heure, soit presque autant que sur l’ensemble de leur match de mercredi (353). Sheffield parvient tout de même à sevrer Erling Haaland de ballons, mais pas Bernardo Silva, victime d’un véritable tacle d’attaquant de la part de Jebbison dans la surface. Plus maladroit que méchant, le pénalty n’en est pas moins évident. Riyad Mahrez ne se fait pas prier pour trouver le petit filet d’une frappe croisée à ras de terre qui prend Foderingam à contre-pied (1-0, 43e). Peu convaincant, City peut tout de même retourner au vestiaire avec une longueur d’avance.

La seconde période reprend sur les mêmes bases, les Mancuniens se permettant même de ne pas perdre la balle lors des cinq premières minutes qui suivent le coup d’envoi. Sheffield a toute les peines du monde à se sortir du pressing adverse, mais n’abandonne pas pour autant. Le pensionnaire de deuxième division essaye alors de jouer plus haut. Une aubaine pour l’équipe de Riyad, qui sans aucune pitié récupère dans le rond central et s’offre un raid solitaire pour un doublé (2-0, 61e). La digue a cédé, et ce diable de Mahrez en profite sur un service de Jack Grealish aux petits oignons pour réaliser le coup du chapeau (3-0, 66e). Clinique, City marque sur chacune ou presque de ses situations de but. Maladroits dans la dernière passe, les Pioneers manquent eux l’occasion de sauver l’honneur dans les minutes qui suivent. Trop tard, le train pour Wembley le 3 juin prochain est déjà passé.

Manchester City (4-2-3-1) : Ortega – Walker, Akanji, Laporte, Gomez – Gündoğan (Phillipps, 75e) Silva (Lewis, 81e)- Mahrez, Alvarez, Grealish (Palmer, 67e)- Haaland (Foden, 68e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Sheffield (3-5-2) : Foderingham – Ahmedhodžić (Coulibaly, 76e), Egan, Robinson – Baldock (Bogle, 76e), Berge (Basham, 75e), Norwood, Fleck (Sharp, 66e), Lowe – Jebbison (McBurnie, 52e), Ndiaye. Entraîneur : Paul Heckingbottom.

