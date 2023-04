Manchester City contient le Bayern et défiera le Real

Bayern Munich 1-1 Manchester City

Buts : Kimmich (83e, SP) pour les Bavarois // Haaland (57e) pour les Citizens.

En bonne position après son large succès la semaine passée à domicile (3-0), Manchester City a terminé le travail ce mercredi à l’Allianz Arena en maîtrisant le Bayern (1-1) grâce à un but de l’inévitable Erling Haaland. Malgré l’élimination, les Bavarois, et notamment Kingsley Coman, ont montré de belles choses pendant quasiment tout le match, mais ont souffert d’un manque de réalisme trop important pour espérer quoi que ce soit face aux hommes de Pep Guardiola. Ceux-là mêmes qui retrouvent donc le Real Madrid en demi-finales, un an après s’être fait crucifier par les Merengues au même stade de la compétition.

Coman on fire

La différence de visage entre celui du Bayern à l’aller et celui du retour est personnifiée par un joueur : Kingsley Coman. Cadenassé par Nathan Aké, puis Manuel Akanji il y a une semaine à l’Etihad Stadium, le Français a cette fois mis le boxon dans la défense des Citizens. Toutefois, c’est l’autre ailier munichois qui se crée la première occasion chaude du Bayern, alors que Rúben Dias perd le ballon très haut. Sur un contre, Jamal Musiala lance Leroy Sané, qui prend John Stones de vitesse. L’Allemand s’avance face à Yann Sommer, mais ne cadre même pas et illustre les difficultés du Bayern dans le dernier geste (17e).

S’il n’y a pas d’équipe française en quarts de C1, les stars de cette première période sont bien françaises. Tandis qu’İlkay Gündoğan décoche une frappe à l’entrée de la surface qui semble fuir le but, Clément Turpin désigne le point de penalty pour sanctionner Dayot Upamecano, qui a sorti son avant-bras de derrière le dos. Les deux Français offrent ainsi à Erling Haaland l’occasion d’ouvrir le score… mais le cyborg norvégien a bien des failles et sa lourde frappe plein axe passe au-dessus du cadre (37e). Kingsley Coman poursuit sa belle mi-temps et mystifie Akanji d’un magnifique contrôle orienté, puis décale Musiala à gauche. Il parvient à donner en retrait vers Eric Choupo-Moting qui tente la talonnade, mais c’est contré (45e+1).

Le second acte met une dizaine de minutes à s’envenimer, mais s’emballe lorsque, dans la foulée d’un contre mancunien, Coman efface Grealish et Gündoğan dans la surface, puis voit son centre fort devant le but n’être repris par personne. Si ce n’est par John Stones au second poteau, qui s’empresse de balancer vers Halaand. Le Norvégien remet à De Bruyne, qui lui redonne à gauche, et le cyborg profite de la glissade d’Upamecano pour aller fusiller Sommer de près (0-1, 57e). Les minutes qui suivent ressemblent à un chemin de croix pour les Bavarois, complètement abattus par ce but. Mais les locaux tentent de sauver l’honneur dans le dernier quart d’heure. Ce qu’ils réussissent à faire, alors que Manuel Akanji, qui serrait de près Sadio Mané, voit le centre du Sénégalais lui toucher le bras. Après avoir consulté la VAR, Clément Turpin accorde un penalty au Bayern, que Joshua Kimmich transforme plein centre (1-1, 83e). Au moins, Le Galop infernal de Jacques Offenbach aura retenti une fois.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Sommer – Pavard (Stanišić, 78e), Upamecano, de Ligt, Cancelo (Davies, 63e) – Kimmich, Goretzka – Sané (Mané, 63e), Musiala (Müller, 72e), Coman – Choupo-Moting (Tel, 71e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Manchester City (4-3-3) : Ederson – Stones, Akanji, Dias, Aké (Laporte, 66e) – Rodri, Gündoğan, De Bruyne – Silva, Haaland, Grealish. Entraîneur : Pep Guardiola.

