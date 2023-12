Süper Lig : Fenerbahçe et Galatasaray toujours au coude-à-coude

Deux penalties, deux victoires à domicile et un nul tristounet dans le choc de la journée.

Voilà ce qu’il s’est passé ce dimanche, lors de la dix-huitième journée de Süper Lig. Dans le détail, Konyaspor a étonnamment battu Kayserispor grâce à un doublé de Sokol Cikalleshi sur péno et l’Adana Demirspor a plus logiquement dominé Antalyaspor (réalisations de Babajide Akintola et d’Emre Akbaba en première période, réduction du score tardive d’Erdogan Yesilyurt) alors que Fenerbahçe a concédé le 0-0 devant Galatasaray.

Cette rencontre entre les deux leader du championnat de Turquie, à égalité de points avec une différence de buts pour l’instant favorable aux locaux, a vraiment déçu : outre la petite cinquantaine de fautes sifflées, un seul tir cadré a notamment été observé. Pas franchement un cadeau, donc, malgré la présence de nombreux joueurs offensifs qui en ont sous le pied (Edin Dzeko, Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Dusan Tadic, Cengiz Under…).

Mais au moins, pas de bagarre ou d’agression.

