Le fiasco du tirage au sort de la Women’s League Cup en Angleterre

Ce mardi, la Women’s Super League Football (WSLF) a mis en place une nouvelle idée : confier le tirage au sort des quarts et demi-finales de la Coupe de la Ligue féminine à une influenceuse, pour attirer un nouveau public. C’est donc la star de téléréalité GB Barry (rien à voir avec le gardien ivoirien qui a gagné la CAN en 2015) qui a été missionnée pour réaliser ce tirage au sort, aux côtés de sa compagne Ella Rutherford, joueuse de Portsmouth. Et ça ne s’est pas passé comme prévu.

L’influenceuse a été accusée par les supporters de prendre les choses trop à la légère. On la voit tirer une boule, puis la remettre dans le sac avant de la sortir de nouveau : « J’ai le droit de faire ça ? C’est fait, c’est trop tard. Oh, j’ai repris la même boule », s’est-elle interrogée de façon faussement innocente.

After the disaster of Sky Sports Halo 🤦🏻‍♂️ WSL Football has been asked for the footage from the Womens League Cup QF/SF draw due to concerns over the process of the draw 🤦🏻‍♂️ Is this really the way for women's football to be taken seriously? Feels like one step forward, two back 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/6ryYAkiHfG — FWSL Jono (Aerial Fantasy) (@FWSL_Jono) November 25, 2025

Blagues limites et tir ciblé pour Tottenham

Mais ça n’est pas la seule gaffe réalisée par GB Barry. « Que pensons-nous de Tottenham ? », s’est-elle exclamée lors du tirage de la boule des Spurs, en référence au célèbre chant des supporters d’Arsenal : « What do we think of Tottenham ? Shit ! » Une sortie qui est mal passée chez le club londonien, qui a depuis obtenu des excuses.

Et ça ne s’arrête pas là. Après s’être esclaffée de voir des « lesbiennes manipuler des boules », l’influenceuse britannique a récidivé lors d’une question sur son goût pour les sandwichs de la chaîne de restauration Subway (partenaire de la compétition) : « Même si vous êtes lesbienne, prenez un 30 centimètres. » Bien plus rock’n’roll que ce bon vieux Giorgio Marchetti.

À quand Nabilla pour le tirage de la Coupe de France ?

