Rien ne va plus à Bastia

Bastia perd jusqu’à la patience

0-2 contre Laval à Furiani, dans un match en retard de la 11e journée, et encore une soirée où Bastia n’a pas trouvé le bouton « exister ». Lanterne rouge, dix défaites en quinze journées, et les supporters ont déjà la tête dans la Plaine orientale en train de se demander si le National est diffusé sur une chaîne connue.

Frédéric Antonetti est revenu pour recoller les morceaux et il est déjà reparti, Tavenot viré, président de groupe ultra qui claque la porte : quand même les supporters démissionnent, c’est rarement bon signe. Après le coup de sifflet, pétards sur la pelouse, poubelles en feu, fumigènes qui volent vers le bus de Laval. Bastia n’a plus vraiment de pressing, mais ses supporters savent encore cadrer.

Après match tendu à Bastia. Les supportes es brûlent une poubelle et tirent de fumigènes vers le bus des Lavallois pic.twitter.com/pYFv99uM9t — dominique faurie (@dominiquefaurie) November 25, 2025

Mamma, j’ai raté l’avion Ce match aurait dû se jouer en octobre. Mais l’avion des Lavallois est resté cloué à Nantes à cause de la tempête Benjamin. En Corse, on a vu ça comme un mauvais sketch météo : certains vols atterrissaient, d’autres non… et les Bastiais se sont sentis pris pour des naïfs. « Soupçons de conflit d’intérêts », rappelaient déjà les médias locaux. Cette fois, Laval a bien atterri et est reparti avec les trois points, laissant 8 000 Bastiais face à « un enterrement en bonne et due forme » du Sporting. Dans l’histoire, l’avion n’a pas été le seul à rester au sol : Bastia aussi. Allez Fred, reviens régler tout ça.

