S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J15
  • Bastia-Laval (0-2)

Rien ne va plus à Bastia

MH
Rien ne va plus à Bastia

Bastia perd jusqu’à la patience

0-2 contre Laval à Furiani, dans un match en retard de la 11e journée, et encore une soirée où Bastia n’a pas trouvé le bouton « exister ». Lanterne rouge, dix défaites en quinze journées, et les supporters ont déjà la tête dans la Plaine orientale en train de se demander si le National est diffusé sur une chaîne connue.

Frédéric Antonetti est revenu pour recoller les morceaux et il est déjà reparti, Tavenot viré, président de groupe ultra qui claque la porte : quand même les supporters démissionnent, c’est rarement bon signe. Après le coup de sifflet, pétards sur la pelouse, poubelles en feu, fumigènes qui volent vers le bus de Laval. Bastia n’a plus vraiment de pressing, mais ses supporters savent encore cadrer.

Mamma, j’ai raté l’avion

Ce match aurait dû se jouer en octobre. Mais l’avion des Lavallois est resté cloué à Nantes à cause de la tempête Benjamin. En Corse, on a vu ça comme un mauvais sketch météo : certains vols atterrissaient, d’autres non… et les Bastiais se sont sentis pris pour des naïfs. « Soupçons de conflit d’intérêts », rappelaient déjà les médias locaux.

Cette fois, Laval a bien atterri et est reparti avec les trois points, laissant 8 000 Bastiais face à « un enterrement en bonne et due forme » du Sporting. Dans l’histoire, l’avion n’a pas été le seul à rester au sol : Bastia aussi.

Allez Fred, reviens régler tout ça.

Avis de tempête : nouvelle date pour Bastia-Laval !

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez OM-Newcastle (2-1)
Revivez OM-Newcastle (2-1)

Revivez OM-Newcastle (2-1)

Revivez OM-Newcastle (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!