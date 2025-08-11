S’abonner au mag
  • Espagne

Une nouvelle sélectionneuse débarque à la tête de l'Espagne

MBC
Le fameux triangle de Bermúdez.

Deux semaines après le revers en finale de l’Euro 2025 contre l’Angleterre, l’Espagne change de sélectionneuse. Alors que Montsé Tomé devait prolonger son contrat, la fédération espagnole de football a finalement décidé de la remplacer par Sonia Bermúdez, entraîneure des sélections U19 et U23 par le passé. L’arrivée sur le banc de l’ancienne joueuse du Rayo Vallecano, du FC Barcelone ou encore de l’Atlético Madrid a été officialisée ce lundi.

Sonia Bompastor > Sonia Bermúdez

Avec ce choix, la fédération espagnole n’enterre pas les derniers vestiges du système Rubiales. Bermúdez, comme sa prédécesseure Tomé, avait défendu l’ancien président de la fédération, condamné pour agression sexuelle en juin 2025 après son baiser imposé sur Jennifer Hermoso en finale du Mondial 2023. Lorsque Rubiales avait présenté un discours pour se défendre des accusations, Bermúdez avait applaudi son ancien collègue. Un geste que n’ont pas oublié ces détracteurs.

D’un point de vue sportif, la capacité de Bermúdez à sublimer son groupe reste à confirmer. Elle n’a rien gagné en équipe jeune et manque parfois d’imagination pendant les matchs, notamment sur ses choix tactiques. Inexpérimentée à ce niveau-là, la sélectionneuse de 40 ans aura, en plus, la lourde tâche de relever un groupe blessé par la désillusion de l’Euro.

La pépite du Barça Vicky López pourra toujours venir à sa rescousse.

Alexia Putellas « pas d'accord » avec Chicharito

MBC

