Vous aimez Lamine Yamal ? Vous allez adorer Vicky López !

Star montante d'une équipe espagnole qui n'en manque pas, Vicky López fait parler son sens du dribble au milieu de terrain et s'affirme comme une future cadre. Native de Madrid, elle n'a eu aucun mal à rejoindre le Barça, prouvant une fois de plus que le Catalan est la LV1 de l'équipe nationale.

Non, l’Espagne ne va pas lever le pied contre l’Italie, ce vendredi soir, pour la dernière journée de phase de groupes. Après en avoir collé cinq au Portugal et six à la Belgique, les championnes du monde en titre vont tenter de trouver le chemin des filets au moins quatre fois pour ainsi devenir détentrices du record de buts en poule d’un Euro, pour l’instant encore dans les mains de l’Angleterre version 2022. Parmi les Espagnoles, ce ne sont pas les vedettes, Alexia Putellas et Aitana Bonmatí, ni la meilleure buteuse Esther González qui font la plus forte impression, mais plutôt Vicky López, que le grand public ne connaît pas encore autant, mais qui n’attend pas pour faire parler d’elle.

Des airs de Lamine Yamal

À seulement 18 ans – elle soufflera sa 19e bougie la veille de la finale -, elle bat chaque record de précocité : plus jeune buteuse espagnole lors d’un tournoi international, plus jeune buteuse du Barça, plus jeune joueuse de l’histoire de la Liga F, meilleure joueuse du Mondial U17 en 2022, autrice de 60 buts en 17 matchs du championnat espagnol U18, déjà dans la discussion pour le Ballon d’or… Son numéro 19, ses fines jambes et son goût pour le beau geste font évidemment faire un parallèle simpliste avec son ami Lamine Yamal. Même si ce dernier, placé plus haut sur le terrain, lui donne souvent des conseils sur sa façon de dribbler, Vicky López n’a pas eu besoin de lui pour arriver à ce niveau-là, elle qui s’est façonnée seule et qui mène de front en parallèle des études, en vue d’obtenir un diplôme d’administration des affaires, après avoir obtenu son bac scientifique.

Mordue de travail, elle a été repérée grâce à ce train de vie qui la pousse à ne jamais s’arrêter. « J’ai réalisé que je voulais vraiment jouer au football lorsque j’ai rejoint l’équipe du collège. Je finissais l’entraînement, je rentrais à la maison et je voulais y retourner et m’entraîner à nouveau », confiait à la FIFA celle qui est tombée dans la marmite en voulant imiter son grand frère. Joueuse de rue, ce qui l’a rendue « insolente » sur un terrain, d’après ses dires, elle a aussi fait ses gammes sur les parquets de futsal ou sur le sable fin d’une plage de Benidorm. En 2015, Alba Mellado, alors joueuse du Madrid CFF, a été interloquée par la rapidité d’exécution de la jeune fille de 9 ans sur cette surface particulière et la pousse, après trois jours de négociation, à quitter son quartier de Vallecas pour rejoindre l’académie du club madrilène.

Une trahison logique

Les amateurs de football féminin de la capitale se mettent à rêver de voir enfin une gamine du coin éclore pour concurrencer le grand Barça. Meurtrie par la mort de sa mère, victime d’une tumeur du cerveau, Vicky López, toujours entourée du reste de sa famille, explique se nourrir de ce drame pour continuer de progresser. Elle hérite d’elle un lien fort avec le Nigeria, un amour pour la musique caribéenne et lui rend hommage en pointant ses indexs vers le ciel à chaque but. Toujours plus précoce, elle comprend que le Madrid CFF ou le Real seront finalement trop petits et que son destin n’est autre que de partir pour Barcelone et de côtoyer les meilleures joueuses du pays. Dans un pays polarisé comme l’Espagne, voir une grande partie de la sélection évoluer sous les couleurs blaugranas (11 sur 23) ne fait pourtant pas plaisir à tout le monde.

Déjà prête pour les plus grands succès.

Il n’empêche que ce transfert permet à la fan de Lionel Messi et Neymar de remporter ses premiers trophées et lui ouvre les portes de la sélection nationale. Alors que l’ambiance n’est pas toujours au beau fixe entre cette équipe, encore marquée au fer rouge par le baisé forcé de Luis Rubiales à Jenni Hermoso, et la Fédération, qui a tout fait pour étouffer le scandale, plaçant notamment sur le banc Montse Tomé, ancienne adjointe de Jorge Vilda, la nouvelle venue peut profiter de son absence lors du Mondial 2023 pour rester immaculée. Après avoir remporté la Ligue des nations 2024, Vicky López continue de s’affirmer au sein de la Selección et entend s’offrir un beau cadeau pour son 19e anniversaire.

