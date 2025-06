Le tacle de Jenni Hermoso à sa sélectionneuse

Se Acabó.

Une nouvelle fois absente de la liste annoncée par Montserrat Tomé ce mardi, Jenni Hermoso manquera donc l’Euro en Suisse cet été. L’attaquante des Tigres de Monterrey a tenu à réagir à sa non-sélection sur ses réseaux sociaux : « J’ai vraiment la conscience tranquille, et encore plus quand je supprime de ma vie les environnements avec une énergie aussi mauvaise. J’écris un tweet parce que c’est le seul moyen qui me reste d’avoir une conversation. ». Celle qui n’a plus porté la tunique espagnole depuis le mois d’octobre dernier n’a pas manqué d’égratigner la sélectionneuse de la Roja dans son message : « Qu’elle se concentre à faire de l’Espagne un champion d’Europe, bien que seules (les joueuses ndlr) le feraient aussi, et probablement beaucoup mieux ».

De verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala. ¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande. Escribo tuit porque es la única manera que ha dejado… — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) June 11, 2025

Montsé Tomé : « nous avons eu une conversation »

Interrogée en conférence de presse sur l’absence d’Hermoso, Montsé Tomé a déclaré que « Le sujet de Jenni est récurrent, je pense avoir toujours répondu à toutes les questions que vous m’avez posées à son sujet avec beaucoup de respect », a déclaré la sélectionneuse avant de poursuivre « C’est une joueuse importante. Je lui ai parlé, je le répète, je lui ai parlé au début de l’année, nous avons eu une conversation, elle a participé au premier match de la FIFA et n’a pas joué beaucoup de minutes. Nous avons travaillé avec elle, comme nous le faisons avec chacun d’entre eux. Nous avons discuté avec son club, nous avons tout fait avec elle. À son poste, nous avons Patri, Zubieta, Pina, Alexia, Mariona pourrait entrer en jeu…. C’est difficile, mais c’est ce que nous avons décidé. »

Au final, onze des championnes du monde 2023 seront de la partie

