Le coup de gueule de Jenni Hermoso après son absence dans la liste de l’Espagne

Grande absente de la dernière liste de Montse Tomé pour les matchs de Ligue des nations face à la Belgique et à la France, Jenni Hermoso est sortie du silence ce mercredi en publiant un message sur X.

Une tension toujours palpable

La joueuse aux 105 sélections et 51 buts n’y est pas allée par quatre chemins : « Fatiguée d’entendre mon nom au milieu de tant de mensonges. Dire les choses en face et comme elles sont réellement ne devrait pas être si compliqué. Il n’y a pas besoin de tourner autour du pot quand on peut aller droit au but. »

Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente, no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo. — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) May 21, 2025

Misa Rodríguez (25 ans, Real Madrid) est également absente de cette liste. Elle avait déjà été écartée en novembre après avoir témoigné dans l’affaire du baiser forcé de Rubiales à Hermoso. Un sacré point commun avec cette dernière, qui n’a plus été retenue depuis quatre rassemblements par la sélectionneuse espagnole, qui a tenté de se justifier en conférence de presse.

« Cette liste n’est pas définitive. Les portes ne sont fermées à aucune joueuse, et nous l’avons démontré depuis un an, assure Tomé. Misa et Jenni ont été avec nous. Mais on évalue la performance et d’autres aspects en pensant à ce qui est le mieux pour la sélection à chaque moment. »

La tension semble donc toujours palpable entre certaines joueuses cadres et la direction actuelle de la Roja, malgré la promesse d’un nouveau départ.

