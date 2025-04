Donnarumma, MVP sans trophée officiel : qui choisit l’homme du match en Ligue des champions ?

Vitinha homme du match ? Lui-même n’est pas convaincu.

Au lendemain de la victoire du PSG sur la pelouse d’Arsenal (0-1), en demi-finales allers de Ligue des champions, une image a tourné sur les réseaux : Vitinha, tout sourire, posant avec Donnarumma… et lui tendant le trophée d’homme du match. Le milieu portugais, pourtant auteur d’une première mi-temps étincelante, n’a pas hésité à publier sur X : « Le vrai MVP », en désignant son gardien. Une façon élégante de souligner que si Paris revient d’Angleterre avec un clean sheet, c’est en immense partie grâce aux arrêts de l’Italien face à Martinelli (45e) et Trossard (56e). Pas de guerre d’ego, juste un beau geste entre coéquipiers.

Qui décide de l’homme du match en Ligue des champions ?

Ce titre symbolique d’« homme du match » est décerné systématiquement depuis 2020. Et contrairement à la Coupe du monde où c’est le public qui vote (souvent juste pour ses idoles), en Ligue des champions, c’est un panel d’observateurs techniques de l’UEFA qui choisit. Des anciens joueurs ou sélectionneurs censés repérer les performances décisives, tactiques et fair-play. Le site officiel de l’UEFA précise que ces observateurs élisent « le joueur qui a eu le plus d’impact dans les moments clés du match ». Un peu flou, mais pourquoi pas. En 2020, année de mise en place, l’UEFA avait révélé une partie du panel des huitièmes de finale de cette édition : Gareth Southgate, Robbie Keane, Phil Neville, Roberto Martínez, Aitor Karanka, Cosmin Contra ou encore Ginés Meléndez. Depuis, la liste des jurés varie, mais le principe reste le même. Pour le choix de Vitinha à la place de Gigio, on ne sait pas sur qui taper…

Alors, ça sert à quoi ? Clairement pas à toucher une prime. Le site de l’UEFA est limpide : aucune récompense financière n’est versée. En revanche, le trophée (une étoile Starball 3D) peut peser lourd dans une carrière. Comme l’expliquait l’économiste du sport Pierre Rondeau pour Ouest France, ce prix améliore la notoriété du joueur, ce qui peut l’aider à négocier son salaire ou un transfert. En somme, un coup de projecteur gratuit, mais pas anodin. Alors même si Donnarumma ne repart pas avec le titre officiel, il peut se consoler : son coéquipier, lui, l’a élu et ils repartent ensemble avec une victoire plus que précieuse.

Le PSG impressionne : un match référence salué de toutes parts