Vitinha se réjouit de la performance collective du PSG contre Arsenal

Un homme du match très content.

Après avoir reçu sa distinction individuelle le récompensant de sa performance contre Arsenal ce mardi soir, Vitinha s’est arrêté au micro de Canal+ et n’a logiquement pas caché sa satisfaction d’avoir vu le PSG l’emporter à l’Emirates Stadium.

« Il y a des gens qui n’y croient pas, mais on s’en fout »

« C’est très difficile de gagner ici. On a vu ça en octobre, a posé le milieu de terrain portugais. On a fait un grand match, même si on n’avait pas le ballon comme d’habitude. C’est aussi ça que montrent les grandes équipes. Quand il faut défendre, on défend. Quand il faut avoir le ballon, on a le ballon. Il faut s’adapter aux différentes choses que le match demande. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui. On pouvait marquer encore plus, mais on est heureux de ce résultat. Ce n’est pas fini, mais c’est un grand travail du collectif. »

Les sceptiques après les derniers matchs moins convaincants des Parisiens ? « Il y a des gens qui n’y croient pas, mais on s’en fout de ces gens. On veut des gens qui nous soutiennent tout le temps, continue Vitinha. Ces supporters incroyables au Parc, ici. On continue à gagner. Ce n’est pas fini, il faut faire un grand match au Parc des Princes aussi. […] On a obtenu un grand résultat en faisant une grande performance collective, à la fois quand il a fallu défendre et quand il a fallu attaquer. C’est ça une grande équipe. »

Une grande équipe, ça finit le travail dans huit jours à la maison.

