Un supporter d'Arsenal filmé en train de tenir des propos racistes au Parc des Princes

Toujours un idiot pour (presque) gâcher la fête.

Un supporter d’Arsenal présent au Parc des Princes pour assister à la qualification du PSG, a été filmé en train de tenir des propos racistes à l’encontre d’un fan parisien. La vidéo, qui dure 34 secondes, montre que les deux camps se sont insultés mutuellement, avant que l’Anglais commence à tenir des propos choquants.

Tout le monde au courant, personne ne réagit

La victime a pris le temps de publier la vidéo sur son compte X personnel après avoir prévenu les stadiers. D’après ses propos tenus en commentaires de sa vidéo, il « a averti les stadiers et agents de sécurité, qui n’ont rien fait ».

🚨 RACISME « Sale MUSULMAN DE MERDE » « Ferme ta gueule SALE NÈGRE » « Sale PÉDÉ » : un supporter du PSG a été insulté en anglais par un supporter d’Arsenal ce soir au Parc des Princes ! (vidéo reçue) À partager ! #PSGARS pic.twitter.com/PEOiFQB1xd — Ilies Djaouti (@IliesDjt) May 7, 2025

Toujours dans les commentaires de la publication, Draco Wang, représentant des supporters d’Arsenal issus de minorités ethniques et travaillant avec le club pour lutter contre le racisme a affirmé que « Arsenal est au courant de cet incident et mènera une enquête approfondie. Le club a promis de prendre les mesures les plus strictes possibles dans les plus brefs délais ». Déjà au match aller, des supporters anglais avaient tenus des propos racistes à l’encontre de soutiens parisiens. SOS racisme et le PSG avaient déposé une plainte commune.

Quand est-ce que ça va s’arrêter ?

Arsenal et Barça : le combat des griefs