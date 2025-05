Paris a au moins autant gagné contre des équipes anglaises que les 7 derniers de Premier League

Vive la Ligue 1 des culs-terreux !

Après avoir perdu à Arsenal en octobre, Paris a attendu le printemps pour mettre à mal toute la noblesse de la Premier League. Son tableau de chasse est gratiné : Manchester City, Liverpool, Aston Villa et donc Arsenal, pour atteindre la finale de Ligue des champions en gagnant cinq de ses sept matchs.

Gagner cinq fois contre des équipes de Premier League en 2025, c’est au moins autant que les… sept dernières équipes du championnat anglais. En effet, ni Manchester United, ni Ipswich Town, ni Leicester, ni Southampton, ni West Ham n’ont été capables de gagner cinq fois en Premier League depuis début janvier. Et c’est autant que Tottenham et Everton, actuel 14e du meilleur championnat du monde.

Paris Saint-Germain have now won as many matches (5) against Premier League clubs in 2025 as Tottenham Hotspur. https://t.co/wIdpVa2eTc

— Colin Millar (@Millar_Colin) May 7, 2025