Tylel Tati, major de promo

À 17 ans, Tylel Tati est le plus jeune titulaire du Big Five. Indéboulonnable dans le groupe de Luis Castro, le défenseur central du FC Nantes sort d’une performance XXL contre le Paris FC. Ce mercredi soir, il aura la charge de confirmer le sursaut de son club en tenant la baraque contre Monaco.

Hélas, trois fois hélas, les retrouvailles tant espérées n’auront pas lieu. En tout cas, pas ce mercredi soir. Toujours pas pleinement opérationnel, Paul Pogba manquera le déplacement à Nantes où l’attendait de pied ferme Tylel Tati. Non pas pour tenter de lui mettre une raclée, mais plutôt pour se rappeler au bon souvenir de leurs origines communes : Roissy-en-Brie, la commune de Seine-et-Marne où les deux hommes ont commencé leur carrière à quinze ans d’intervalle. « Ce serait une joie », avait prévenu Sambou Tati, père du défenseur central du FC Nantes et président de l’US Roissy-en-Brie depuis 20 ans, dans un podcast consacré à son rejeton en début de saison. « Les deux se sont suivis depuis longtemps, il y a des photos de Tylel à cinq ans avec Paul, puis les deux ensemble à Clairefontaine. »

Une jeunesse en pleine forme

En attendant un nouveau cliché côte à côte, le défenseur central des Canaris continue de se faire un nom. Parallèlement à sa place dans l’équipe type de la neuvième journée de Ligue 1 au terme d’une performance XXL contre le Paris FC (60% de duels remportés, 88% de passes réussies, 4 récupérations de balles et une interception), Tylel Tati est, à 17 ans, le plus jeune titulaire du Big Five avec 696 minutes disputées depuis le début de la saison, devant le Lillois Ayyoub Bouaddi (658 minutes). Hormis son absence contre Brest en raison d’une gêne musculaire et une sortie à l’heure de jeu contre Rennes après avoir provoqué un penalty pour une faute de main, il a disputé l’intégralité du reste des rencontres de championnat et illustre avec succès la cure de rajeunissement (forcée ?) opérée par Luis Castro au sein de l’effectif nantais.

Contre Paris, ce sont pas moins de cinq joueurs de moins de 21 ans formés au club qui ont été alignés par le technicien portugais et ont contribué au premier succès en cinq rencontres du FCN. Charge à Tati de confirmer ce mercredi soir contre un Monaco qui a l’avantage d’assez mal voyager depuis le début de saison (une seule victoire à l’extérieur, contre Auxerre, pour trois défaites et un nul). Et de donner raison à ses dirigeants de ne pas avoir claqué le blé qu’ils n’avaient pas sur un autre défenseur plus expérimenté que lui, après les départs simultanés de Nicolas Pallois (Reims) et Nathan Zézé (Neom).

Un pied devant l’autre

Du haut de son mètre 92, le colosse défensif a déjà convaincu la direction du club qu’il a rejoint à 15 ans, en provenance de l’INF Clairefontaine, de lui faire signer son premier contrat pro. Le 9 octobre dernier, Tylel Tati s’est engagé avec l’écurie jaune et vert jusqu’en 2028. Un moyen plutôt futé de capitaliser sur sa valeur marchande actuelle (6 millions d’euros selon Transfermarkt) pour en tirer, comme Nathan Zézé avant lui, une plus-value qui devrait largement dépasser ce montant.

Les prétendants sont déjà là. En tête de cordée, le Paris Saint-Germain et, derrière lui, le FC Barcelone, accompagné d’une tripotée de clubs de Premier League. Côté sélection, Tati a déjà porté la tunique des U16, U17 et U18. En plus des Bleus, il pourrait prétendre à endosser celle du Sénégal (pays de sa mère) ou du Congo (celui de son père). Mais à l’heure actuelle, son entourage balaie d’un revers de la main ces discussions prématurées et souhaite le voir réaliser une saison complète à Nantes, où il se prépare en parallèle à décrocher un bac pro finalité commerce. L’intéressé ne semble pas non plus pressé de partir dès cet hiver. En même temps, il manquerait son selfie avec Paul Pogba au match retour, prévu le jour de la Saint-Valentin.

