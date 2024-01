Qui aurait cru, pendant sa carrière de milieu de terrain, que Gennaro Gattuso deviendrait un adepte du tiki-taka ?

Dans une interview publiée dans L’Équipe ce samedi, le coach de l’OM Gennaro Gattuso évoque « la passion autour du club, comme une religion », mais parle aussi de sa vocation d’entraîneur, née au milieu de sa carrière de joueur. « Vers 27-28 ans, on a commencé à jouer contre le Barça de Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Messi, explique l’ancien du Milan. Il s’est passé quelque chose en moi. On courait 95 minutes, je faisais un marathon à chaque match contre eux et je touchais trois ou quatre fois le ballon. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait. On se demandait pourquoi, alors qu’on était sept ou huit joueurs derrière la ligne du ballon à attendre, et on n’en récupérait jamais un ! On avait quatre défenseurs, eux un faux neuf, et ils avaient la supériorité numérique partout ! Et j’ai commencé à comprendre pourquoi notre mentalité de l’époque ne nous donnait pas les fruits que nous espérions. Et c’est là que j’ai commencé à vraiment m’intéresser à la question, j’ai étudié, j’ai regardé. »

Très marqué par l’école barcelonaise, « Ringhio » raconte aussi, pour pouvoir assister aux entraînements de Pep Guardiola en 2013, avoir « attendu trois jours dehors devant le centre d’entraînement du Bayern, en espérant voir arriver la voiture de Guardiola ». « Je n’avais rien demandé à personne, car je n’aime pas demander des services, continue-t-il. Il m’a reconnu quand il est enfin passé devant nous, mais c’était après deux jours. Qu’est-ce qu’on a eu froid avec Gigi (Riccio, son adjoint) ! »

La vie de groupie.

