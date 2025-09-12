L’UEFA annonce une nouvelle règle en Ligue des champions

Détendez-vous : la Ligue des champions ne passe pas (tout de suite) à 48 équipes.

L’UEFA a pris une toute nouvelle décision concernant la Ligue des champions décision ce jeudi, lors d’une réunion à Tirana. Selon le Daily Mail, l’instance de football européen a annoncé que les clubs engagés sont désormais autorisés à ajouter dans leurs listes un remplaçant temporaire, si un de leurs joueurs souffre d’une blessure ou d’une maladie nécessitant une longue convalescence. Une nouvelle règle, applicable jusqu’à la fin de la phase de groupes.

Le repêchage des non-inscrits

Au-delà de profiter aux clubs comptant de nombreux blessés, cette règle est une seconde chance pour un bon nombre de joueurs non inscrits en phase de groupes de Ligue des champions. Pour Federico Chiesa, Gabriel Jesus ou encore Mathys Tel, la mise au placard n’est pas forcément définitive. Selon le média anglais, l’UEFA justifierait cette adaptation par le fait « de s’assurer que les listes d’équipes ne sont pas injustement réduites et que les joueurs sont protégés contre une pression supplémentaire sur la charge de travail ». La protection des joueurs, on valide.

Pas sûr que pour Manchester City un seul remplaçant puisse suffire.

