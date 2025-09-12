Deux nouveaux départs au Stade rennais

Le mercato n’est jamais terminé quand il faut dégraisser.

Le Stade rennais aura été très actif dans le sens des départs cet été et le club breton a profité du marché rallongé en Turquie pour trouver une porte de sortie à Bertuğ Yildirim et Doğan Alemdar, qui rebondissent tous les deux en Turquie, à l’Istanbul Başakşehir FK, les deux clubs ayant trouvé un accord pour leur transfert définitif.

Doğan Alemdar et Bertuğ Yildirim rejoignent Istanbul Başakşehir, 5e du championnat turc la saison passée. Le SRFC tient à remercier le gardien et l'attaquant pour leur engagement et leur état d'esprit. Bonne route Messieurs ✊ pic.twitter.com/gpBZPNJPl7 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 12, 2025

28 départs à Rennes cet été

Ce sont les 27e et 28e départs depuis le début de l’été à Rennes, dont les dirigeants et Habib Beye avaient rapidement annoncé leur envie de resserrer un effectif dont le coach rennais s’est dit satisfait, ce vendredi en conférence de presse.

Arrivé en 2021, Alemdar a disputé 23 matchs sous le maillot rouge et noir, sans parvenir à s’imposer comme une évidence pour prendre la succession de Steve Mandanda. Le portier avait également été freiné par une grave blessure après un prêt à Troyes, en Ligue 2.

Yildirim, lui, compte 29 apparitions et un but contre le Maccabi Haïfa à ses débuts. Il avait été prêté à Getafe la saison dernière et Loïc Désiré n’avait pas caché qu’il appréciait son profil, mais l’attaquant n’aurait pas eu beaucoup de temps de jeu après les arrivées de Breel Embolo et d’Estéban Lepaul.

Glen Kamara et Gauthier Gallon sont toujours sur le marché, si jamais Rennes souhaite atteindre la barre des 30 départs.

