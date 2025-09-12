S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Quelle surprise, Pep Guardiola préfère Erling Haaland à Alexander Isak

MBC
Quelle surprise, Pep Guardiola préfère Erling Haaland à Alexander Isak

Pep remet les pendules à l’heure.

Avant le déplacement à Burnley dimanche, l’entraîneur de Liverpool Arne Slot a répondu aux nombreuses questions de la presse anglaise sur la recrue la plus chère de l’histoire du club Alexander Isak« C’est l’un des meilleurs attaquants, peut-être le meilleur du monde », a indiqué le coach néerlandais selon des propos rapportés par le site officiel des Reds ce vendredi. Cette déclaration a hérissé le peu de cheveux de son rival à Manchester City, un certain Pep Guardiola.

« Haaland est un peu au-dessus d’Isak  »

Interrogé sur les propos de Slot à J-2 du derby de Manchester contre United, le technicien catalan a placé son attaquant fétiche Erling Haaland « un peu au-dessus d’Isak, d’après des propos rapportés par la BBC. Isak est un joueur exceptionnel, mais Erling est au top. C’est une question d’opinion. Certains diraient que c’est Mbappé, Messi, Cristiano. Moi, je n’échangerais Erling contre personne. Je le connais et je l’apprécie. »

À condition qu’il doive s’excuser auprès des Red Devils après un quintuplé.

Liverpool, Manchester City, Arsenal : on connaît les prochaines affiches de League Cup

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine