Quelle surprise, Pep Guardiola préfère Erling Haaland à Alexander Isak

Pep remet les pendules à l’heure.

Avant le déplacement à Burnley dimanche, l’entraîneur de Liverpool Arne Slot a répondu aux nombreuses questions de la presse anglaise sur la recrue la plus chère de l’histoire du club Alexander Isak. « C’est l’un des meilleurs attaquants, peut-être le meilleur du monde », a indiqué le coach néerlandais selon des propos rapportés par le site officiel des Reds ce vendredi. Cette déclaration a hérissé le peu de cheveux de son rival à Manchester City, un certain Pep Guardiola.

« Haaland est un peu au-dessus d’Isak »

Interrogé sur les propos de Slot à J-2 du derby de Manchester contre United, le technicien catalan a placé son attaquant fétiche Erling Haaland « un peu au-dessus d’Isak, d’après des propos rapportés par la BBC. Isak est un joueur exceptionnel, mais Erling est au top. C’est une question d’opinion. Certains diraient que c’est Mbappé, Messi, Cristiano. Moi, je n’échangerais Erling contre personne. Je le connais et je l’apprécie. »

À condition qu’il doive s’excuser auprès des Red Devils après un quintuplé.

