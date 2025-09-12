Le district d’Alsace invente le permis de jouer

Mykhaïlo Mudryk l’a raté quatre fois.

Fini les bouchers du dimanche, les insultes gratuites et les bouteilles qui volent plus haut que les ballons. Désormais, place au code de la route… version football. Ici Alsace a dévoilé l’initiative mise en place par le district d’Alsace, dans la lignée de ce qu’applique la Ligue du Grand Est : chaque équipe U18 se voit dotée d’un permis à 20 points et à chaque dérapage (insulte, violence, comportement de sanglier), l’équipe perd des points. Si le compteur tombe à zéro, c’est carton rouge collectif : exclusion avec sursis du championnat et retrait de points au classement. Mais il y a une deuxième chance.

Permis probatoire pour les ados du foot

Un deuxième zéro ? Cette fois c’est game over : exclusion définitive du club et suspension d’une saison pour les joueurs les plus turbulents. Pas de stage de récupération, pas de petit stage en auto-école de la citoyenneté : direct au garage. Du côté de Brumath, Fabrice Choffler, entraîneur des U18 du club, applaudit l’idée : « La sanction collective sera plus efficace que la sanction individuelle. C’est une bonne manière de former les ados juste avant qu’ils passent en seniors. »

Avec ce permis en Liga, pas sûr que Getafe tienne jusqu’à Noël.

