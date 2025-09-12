Cristiano Ronaldo serait l’athlète le mieux payé du monde en 2025 (devant Lionel Messi)

Quand il s’agit de chiffres, CR7 est toujours là.

Cristiano Ronaldo n’a pas seulement marqué plus de buts que Lionel Messi, il toucherait désormais presque le double de son salaire. Selon le Sun, CR7 est l’athlète le mieux payé au monde en 2025 avec 192,4 millions de livres sterling, loin devant son rival argentin, qui « plafonne » à 99,9 millions.

Le retour en force du football

Longtemps dominé par les stars des sports américains, le top 10 des plus gros revenus est aujourd’hui occupé par les footballeurs avec cinq représentants. Merci l’Arabie saoudite, hein. Derrière les deux monstres sacrés, le trio Kylian Mbappé (81,4 millions de livres), Neymar (79,9 millions de livres) et Karim Benzema (78,4 millions de livres) profite de généreuses primes à la signature et du jackpot saoudien, parfois sans vraiment fouler la pelouse (coucou Ney).

Le football et la NBA se partagent le haut du classement, avec Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo et LeBron James, reléguant les autres disciplines au rang d’invités.

Barça : le Camp Nou, c’est pour quand ?