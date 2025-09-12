Adil Rami s'attaque à deux piliers de l'OM

La Grande Gueule.

Après un début de saison entaché par des mauvais résultats et l’affaire Rabiot-Rowe, l’Olympique de Marseille reçoit Lorient ce vendredi à 20h45. À la veille de cette rencontre, le streameur Adil Rami a balancé son sentiment sur le capitaine de l’OM Leonardo Belardi, coupable d’une jolie bévue avec l’Argentine pendant la trêve internationale, et Roberto De Zerbi, à la Commanderie pendant deux semaines pour peaufiner un système de jeu enfin efficace.

La pêche aux patrons

Dans les studios de l’After Foot ce jeudi soir, l’ancien défenseur marseillais a estimé que Balerdi « n’était pas un leader ». « Cela reste un bon défenseur, mais il commet trop d’erreurs techniques. » Une référence évidente au but contre son camp inscrit par l’Argentin lors de la défaite de l’OM face à Lyon. Le champion du monde 2018 a aussi ajouté que « ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu un patron dans cette équipe de Marseille ».

Également questionné sur le management de Roberto De Zerbi, Adil Rami juge l’Italien trop dur dans sa gestion. « Je le trouve parfois limite dans sa communication. Sur le terrain, j’ai beaucoup aimé la saison dernière, mais cette saison, il y a beaucoup de soucis tactiques. Et pas qu’en défense… »

De Zerbi et son équipe n’ont plus qu’à faire démentir Rami en pêchant les Merlus ce soir.

En direct : Marseille-Lorient (0-0)