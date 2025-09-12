- C1
La finale de la Ligue des champions se jouera à Madrid en 2027
La Ligue des champions (presque) à domicile.
L’UEFA a tranché. Pour la saison 2026-2027, la finale de la Ligue des champions se disputera au stade Metropolitano de l’Atlético de Madrid, 70 000 places. Ce choix a été préféré au stade Olympique de Bakou en Azerbaïdjan, pourtant en lice, et succède à la Puskás Arena de Budapest, qui accueillera la finale la saison prochaine.
Une finale à 60 millions pour Madrid
Inauguré en 2017, le Metropolitano accueillera sa deuxième finale de C1 après 2019, année où Liverpool avait mis Tottenham au tapis (2-0). Selon Marca, la finale pourrait rapporter près de 60 millions d’euros à la ville de Madrid.
The UEFA Executive Committee has appointed the Estadio Metropolitano in Madrid as the host for the 2027 #UCLfinal. Will you be there? 👇 pic.twitter.com/4bL8Sjcr1m— UEFA (@UEFA) September 11, 2025
Lors de cette réunion à Tirana en Albanie, l’UEFA a également désigné le stade National de Varsovie (58 000 places) pour la finale féminine 2026-2027 et confié la prochaine Supercoupe de l’UEFA masculine à Salzbourg (30 000 places) en Autriche.
Rendez vous au samedi 5 juin 2027.Barça : le Camp Nou, c’est pour quand ?
SF