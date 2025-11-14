Ce que le tirage de la Coupe du monde 2026 peut réserver aux Bleus

Une date à cocher.

Non, ce n’est pas le dimanche 16 novembre pour Azerbaïdjan-France, mais bien le 5 décembre prochain. Dans près de trois semaines, à Washington, aura lieu le tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Après son large succès contre l’Ukraine, ce jeudi, la délégation tricolore peut déjà réserver son vol pour la capitale des États-Unis.

La France sera tête de série

Une autre certitude : la France fera partie des têtes de série, en sa qualité de troisième au classement FIFA. Elle ne pourra donc pas se retrouver dans la même poule que les trois pays organisateurs, ni dans celle de l’Espagne et probablement du Portugal et des Pays-Bas. Les Bleus ne tomberont donc pas dans le groupe A (celui du Mexique), le B (celui du Canada) et le D (celui des États-Unis).

Face à la presse, Didier Deschamps a quand même rappelé qu’il faudrait encore patienter pour booker des réservations et se projeter en juin prochain, alors que les stades sont répartis dans trois zones géographiques : l’Est avec cinq villes américaines et Toronto, l’Ouest avec trois villes américaines et Vancouver et le Centre avec trois villes américaines et trois villes mexicaines.

Le tirage du 5 décembre permettra au moins aux Français d’y voir plus clair sur leur programme, même si tous les qualifiés ne seront pas encore connus à ce moment-là. Un petit rappel, quand même : les deux premiers des douze groupes pourront rejoindre directement les seizièmes de finale, où huit meilleurs troisièmes seront également conviés.

Les joies d’un Mondial à 48.

