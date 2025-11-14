S’abonner au mag
Didier Deschamps revient sur son choix de nommer Mbappé capitaine

TB
Un capitaine pas abandonné.

Une nouvelle fois décisif jeudi soir face à l’Ukraine, Kylian Mbappé traverse une période faste avec l’équipe de France, un an après voir connu quelques tourments. L’occasion pour Didier Deschamps de brosser à nouveau son capitaine dans le sens du poil, alors que les Bleus ont validé leur ticket pour la Coupe du monde. « Il a retrouvé son meilleur niveau. Quand il a eu à prendre le relais, il l’a très bien fait, a salué le sélectionneur en conférence de presse. Il respire le bonheur, ça se voit, ça se ressent, même s’il a connu une période plus compliquée. Je vous ai toujours dit que l’équipe de France serait toujours plus forte avec Kylian. Quand il est à ce niveau, c’est compliqué pour les adversaires et ça nous facilite les choses. »

« Mbappé assume pleinement ce rôle de capitaine »

Un attaquant buteur lors de chacun des six derniers matchs qu’il a disputés en sélection, mais également un capitaine qui a su s’imposer dans son rôle. « Si je l’ai donné à Kylian (le capitanat), je sais pourquoi, poursuit Deschamps. Il a cette capacité à fédérer entre les plus jeunes, les plus anciens. Il assume totalement ce rôle de capitaine, de leader. Il a écouté, il a appris, ce n’est pas faire comme les autres, mais c’est Kylian, quoi. Vous êtes très exigeants avec lui, il l’est aussi avec lui-même. »

Le bonheur est sur le pré.

Parce que les Bleus sont une fête

TB

