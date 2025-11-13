La journée de ce jeudi marquait les dix ans des terribles attentats qui ont frappé Paris, le 13 novembre 2015. Parmi les nombreux hommages rendus aux 132 victimes, celui de Jesse Hughes a marqué les esprits. Le chanteur du groupe Eagles of Death Metal, qui se produisait au Bataclan le soir du drame, a interprété un hymne bien connu des amoureux de football : « You’ll Never Walk Alone », accompagné du Chœur du 13, composé de survivants et de familles de victimes.

Jesse Hughes du groupe Eagles of Death Metal chante "You’ll never walk alone" avec le Choeur du 13, composé de survivants et de familles de victimes.#13novembre pic.twitter.com/BUnc2nxRHu — France tv (@FranceTV) November 13, 2025

Les commémorations se sont poursuivies jusqu’au Parc des Princes, où l’équipe de France s’est qualifiée pour la Coupe du monde en dominant l’Ukraine. Avant la rencontre, le stade tout entier a entonné une superbe Marseillaise a cappella, avant d’observer une minute de silence pour se remémorer cette horrible soirée.

