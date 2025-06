La France croque l’Allemagne et s'offre le podium

Trois jours après avoir avoir été spectaculaires contre l’Espagne, les Bleus sont revenus avec leurs principes pour battre l’Allemagne (2-0) : un match ennuyant, de la réussite, un capitaine buteur et passeur décisif. La France termine son année en retrouvant un peu de confiance, et monte sur le podium de la Ligue des nations.

Allemagne 0-2 France

Buts : Mbappé (45e +1) et Olise (84e) pour les Bleus

Ces Bleus sont capables d’être fous le jeudi en perdant, pénibles le dimanche en gagnant. À l’heure de la sieste et pendant que les yeux des fans de sport sont rivés sur la finale de Roland-Garros, la France récupère la médaille de bronze de la Ligue des nations en calmant l’Allemagne (2-0). Si la breloque est une anecdote, elle évite aux Bleus une troisième défaite d’affilée contre son voisin et une belle gueule de bois. Si on voulait des enseignements, on repassera.

Recette bleue

Pour endormir son voisin à Stuttgart, Didier Deschamps a choisi d’aligner deux buteurs sur les côtés de son attaque, et une défense Hernandez-Badé pour le moins expérimentale. Elle s’est fait peur d’entrée, sur une frappe de Nick Woltemade (2e). La tête de Lucas Digne puis Mike Maignan ont ensuite repoussé les tentatives allemandes. Mais l’Allemagne de Nagelsmann n’est pas l’Espagne, et ni Karim Adeyemi ni Niclas Füllkrug ne sont en réussite. Les Bleus ont souffert pendant le premier quart d’heure, puis quand Adeyemi est tombé trop grossièrement dans la surface, ou quand Florian Wirtz a trouvé le poteau. Quand il faut souffrir, cette France sait faire.

Sinon, elle a respecté la tradition de la sieste du dimanche après-midi. Ennuyeux, Kylian Mbappé a tiré à côté. Même un peu réveillé, Rayan Cherki a perdu quelques ballons. La mi-temps arrivait, on pouvait vite zapper sur le tennis, mais le capitaine des Bleus s’est rattrapé du pied droit dans une forêt de jambes (0-1, 45e + 1). Il marque son cinquantième but avec l’équipe de France.

Après le quart d’heure, les Bleus sont repartis sur la même base soporifique. L’arbitrage vidéo n’a pas aidé, mettant plus de cinq minutes pour refuser un but de l’entrant Deniz Undav. L’Allemagne a poussé un peu pour ne pas finir fanny de sa phase finale de Ligue des nations, ce qui a offert aux Bleus des occasions en contre-attaque. Ni Cherki, (58e), ni Marcus Thuram, sur le poteau (59e), ni Mbappé, ni Randal Kolo Muani n’en ont profité. En bref, la France avait des espaces, mais peu d’idées, et l’Allemagne s’est endormie sur le ballon. Ter Stegen a empêché Mbappé de s’offrir un but qui aurait rappelé la finale de la Coupe du monde (80e). On allait se demander s’il fallait plus s’inquiéter du manque de réalisme des Bleus ou se féliciter des occasions créées, mais Michael Olise, sur un cadeau de Robin Koch, a fini par doubler la mise, servi par Mbappé (0-2, 84e).

Après six minutes d’un temps additionnel interminable, les Bleus terminent leur saison par une victoire. Ils auront été capables d’offrir du spectacle fou contre l’Espagne, de faire 0-0 contre Israël, de remonter la Croatie, sont loin du niveau de l’Espagne, mais au-dessus d’une Allemagne mystérieusement inquiétante. La France laisse beaucoup de questions à Didier Deschamps, mais se réconforte. Rendez-vous après l’été, sur la route de la Coupe du monde.

Allemagne (4-3-3) : Ter Stegen – Kimmich (cap.), Tah, Koch, Raum (Mittelstädt, 65e) – Groß (Kehrer, 73e), Goretzka (Bischof, 65e) – Adeyemi (Gnabry, 78e), Wirtz, Woltemade (Undav, 46e) – Füllkrug. Sélectionneur : Julian Nagelsmann.

France (4-2-3-1) : Maignan – Gusto – Badé – Hernandez – Digne – Tchouaméni (Koné, 69e), Rabiot – Kolo Muani (Doué, 69e), Cherki (Olise, 69e), Thuram (Guendouzi, 90e) – Mbappé (cap.). Sélectionneur : Didier Deschamps.

