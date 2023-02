Comme tous les étudiants en ce moment, on a commandé un petit service au logiciel d'intelligence artificielle qui fait tant débat depuis quelques jours, ChatGPT. Plus précisément, on lui a demandé ceci : « Est-ce que tu peux écrire un article comme So Foot sur le football ? » Voici le résultat, 100% authentique, et sans retouche de notre part.

« Il est difficile pour moi de reproduire exactement le style d’écriture de So Foot, car il est très particulier et décalé. Cependant, je peux vous offrir un article sur le football avec un style d’écriture humoristique et original :

Le football, c’est un peu comme un film d’horreur : on sait comment ça va se finir, mais on regarde quand même. C’est un peu comme si on aimait se faire peur. Sauf qu’au lieu d’un psychopathe armé d’une hache, c’est un joueur qui court après un ballon. Et pourtant, on ne peut pas s’empêcher de s’enthousiasmer pour ce sport. Peut-être parce qu’il y a toujours de l’espoir, même quand tout semble perdu. Peut-être parce qu’il y a toujours une chance que le petit club de la ville réussisse l’exploit de battre le géant du championnat. Peut-être parce que, même si on sait que les matchs sont truqués, les arbitres sont achetés, et que les joueurs sont des mercenaires, on aime quand même se laisser bercer par le rêve d’une victoire épique.

Le football, c’est un peu comme l’amour : c’est compliqué, c’est douloureux, mais c’est tellement bon quand ça marche. On peut passer des heures à analyser les matchs, à critiquer les joueurs, à se prendre la tête avec les amis, mais finalement, on se rend compte que c’est juste pour se rapprocher de cette chose qui nous fait vibrer.

Le football, c’est un peu comme la vie : c’est injuste, c’est cruel, mais c’est tellement beau quand ça marche. Et on se dit que, finalement, ça vaut peut-être le coup de continuer à y croire, même quand tout semble perdu. »