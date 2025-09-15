S’abonner au mag
Guingamp domine logiquement Montpellier

  Guingamp 1-0 Montpellier

But : Gomis (28e)

Cette fois, Téji n’a rien pu faire.

Dans l’ultime rencontre de la cinquième journée de Ligue 2, Guingamp a pris un bon bol d’air en dominant Montpellier ce lundi soir (1-0). À défaut de pouvoir profiter d’un Téji Savanier titulaire, le premier frisson de la soirée est venu de Jeremy Hatchi. Très actif côté droit, le Guadeloupéen trouve parfaitement Louis Mafouta, mais l’attaquant guingampais loupe sa reprise de volée, qui termine en tribune. Heureusement pour l’EAG, Donatien Gomis, lancé à la limite du hors-jeu par Erwin Koffi et profitant de la mauvaise sortie de Simon Ngapandouetnbu, met les siens sur de bons rails grâce à un beau coup de casque. Les joueurs de Sylvain Ripoll passent tout près du 2-0, mais il manque quelques pointures à Mafouta pour pousser le ballon au fond (34e), tandis que le MHSC, tout sauf inspiré, termine le premier acte sans être parvenu à cadrer la moindre frappe.

À sens unique

Au retour des vestiaires, les Guingampais ont continué de dominer les débats. Largement supérieurs à leurs adversaires du soir, les Bretons ne réussissent pas à marquer le but du break et passent tout près d’une grande désillusion. Dans les derniers instants de la rencontre, Montpellier est à deux doigts d’arracher le nul grâce à Becir Omeragic, mais Teddy Bartouche-Selbonne, qui fêtait sa première titularisation en Ligue 2, repousse in extremis sa frappe à l’entrée de la surface pour préserver le bon résultat (90e+3). Avec cette deuxième victoire consécutive, Guingamp remonte à la neuvième place, tandis que Montpellier, avec un troisième match sans victoire, pointe à la 14e place.

Zoumana Camara peut faire la moue.

Ligue 2 : Tour d'horizon des favoris pour la montée

