Deschamps rend un bel hommage à Umtiti

À la suite de l’annonce de la retraite de Samuel Umtiti ce lundi, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a tenu à glisser quelques mots doux à son ancien défenseur central par le biais d’un communiqué partagé à la presse. Celui qu’il appelle affectueusement « Sam » est le cinquième champion du monde 2018 à prendre sa retraite, après Adil Rami, Blaise Matuidi, Raphaël Varane ou encore Steve Mandanda.

« Il peut être fier de tout ce qu’il a accompli »

« Chacun se souviendra de son but de la tête qui nous a permis de battre la Belgique et de nous qualifier pour la finale. Pour ma part, je ne veux évidemment pas oublier tout le reste, a soufflé « DD ». Je retiens aussi sa complémentarité avec Raphaël, sa solidité défensive, sa combativité. Son genou le faisait déjà souffrir et il s’est accroché avec un courage exemplaire jusqu’au bout. Il aurait mérité une fin de carrière différente, mais il peut être fier de tout ce qu’il a accompli. Je lui souhaite d’être heureux et épanoui dans la nouvelle vie qui s’ouvre à lui. »

31 petites capes, mais à jamais dans le cœur des Français.

