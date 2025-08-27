S’abonner au mag
  • International
  • Équipe de France

Didier Deschamps évacue la tentation d’un retour de Giroud

MBC
Didier Deschamps évacue la tentation d’un retour de Giroud

Le pari de la jeunesse.

Depuis le retour en Ligue 1 d’Olivier Giroud, l’hypothèse du retour de l’attaquant du LOSC en équipe de France est lourdement formulée. Après son but libérateur contre Monaco, le principal intéressé avait évoqué sa retraite internationale, survenue en mars dernier : « J’ai reçu un superbe hommage (au Stade de France, NDLR). Pour moi, c’est fini. Maintenant, ne jamais dire jamais, mais je sais qu’il y a des supers talents qui arrivent derrière, des jeunes qui poussent, c’est à eux d’écrire leur histoire. »

« Giroud a été clair »

Après avoir balancé les 23 noms de sa liste (logiquement sans Giroud) ce mercredi, Didier Deschamps est revenu sur cette possibilité (ou non) de rappeler le champion du monde 2018. « Il a été clair. Il a juste rajouté trois mots qui intéressent les gens avec ’jamais dire jamais’. Il a fait ses adieux et il sait qu’il y a une nouvelle génération. » Évoquée par le sélectionneur des Bleus, cette recrudescence de l’effectif est incarnée par le nouveau venu, Maghnes Akliouche, pour ces rencontres qualificatives à la Coupe du monde 2026.

Opération troisième étoile.

Lucas Chevalier : « Le foot, ça reste quelque chose d’assez fragile »

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine