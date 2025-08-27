Didier Deschamps évacue la tentation d’un retour de Giroud

Le pari de la jeunesse.

Depuis le retour en Ligue 1 d’Olivier Giroud, l’hypothèse du retour de l’attaquant du LOSC en équipe de France est lourdement formulée. Après son but libérateur contre Monaco, le principal intéressé avait évoqué sa retraite internationale, survenue en mars dernier : « J’ai reçu un superbe hommage (au Stade de France, NDLR). Pour moi, c’est fini. Maintenant, ne jamais dire jamais, mais je sais qu’il y a des supers talents qui arrivent derrière, des jeunes qui poussent, c’est à eux d’écrire leur histoire. »

« Giroud a été clair »

Après avoir balancé les 23 noms de sa liste (logiquement sans Giroud) ce mercredi, Didier Deschamps est revenu sur cette possibilité (ou non) de rappeler le champion du monde 2018. « Il a été clair. Il a juste rajouté trois mots qui intéressent les gens avec ’jamais dire jamais’. Il a fait ses adieux et il sait qu’il y a une nouvelle génération. » Évoquée par le sélectionneur des Bleus, cette recrudescence de l’effectif est incarnée par le nouveau venu, Maghnes Akliouche, pour ces rencontres qualificatives à la Coupe du monde 2026.

Opération troisième étoile.

